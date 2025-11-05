Самолет упал на здание в США: возник крупный пожар, число погибших растет. Подробности авиакатастрофы и кадры с места

Власти сообщают, что число жертв может увеличиться Источник: Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

4 ноября в Луисвилле (штат Кентукки) потерпел крушение грузовой самолет компании UPS, выполнявший рейс на Гавайи. Число погибших в результате катастрофы растет, 11 человек пострадали. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собрали подробности ЧП в этом материале.

Здания получили повреждения Источник: Flightrodar24

В результате крушения грузового самолета погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. Он также отметил, что ожидается дальнейшее увеличение числа жертв.

Крупное воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта Луисвилла. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание в левом двигателе. Известно, что самолет эксплуатировался на протяжении 34 лет.

Момент ЧП попал на видео Источник: News 4 Social

На место приехали экстренный службы Источник: News 4 Social

При крушении воздушное судно задело несколько зданий и резервуаров с переработанным топливом. В результате происшествия возник сильный пожар, в небо поднялись огромные клубы дыма. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива.

На месте возник огромный пожар Источник: News 4 Social

Губернатор Энди Бешир заверил, что самолет не перевозил опасных веществ, однако после авиакатастрофы могут быть последствия.

«Я могу подтвердить, что на борту самолета не было какого-либо особо опасного груза, который мог бы создать экологическую проблему для людей, находящихся поблизости, но воздействие и место его воздействия могут создать подобные ситуации», — заявил он глава штата.

Источник: Intel Point Alert

В результате инцидента пострадали 11 человек, все они с множественными травмами доставлены в местную больницу, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.