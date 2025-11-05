НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 760мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Беспилотная опасность
Кому можно оформить ипотеку
«Умные решения» в недвижимости
Отработки для студентов-медиков
В ДТП пострадали двое полицейских
Когда выпадет первый снег
Умер известный телеведущий
Пожар в спальном районе
Происшествия Подробности Самолет упал на здание в США: возник крупный пожар, число погибших растет. Подробности авиакатастрофы и кадры с места

Самолет упал на здание в США: возник крупный пожар, число погибших растет. Подробности авиакатастрофы и кадры с места

На борту воздушного судна было 100 тысяч литров топлива

292
Власти сообщают, что число жертв может увеличиться | Источник: Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)Власти сообщают, что число жертв может увеличиться | Источник: Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Власти сообщают, что число жертв может увеличиться

Источник:

Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

4 ноября в Луисвилле (штат Кентукки) потерпел крушение грузовой самолет компании UPS, выполнявший рейс на Гавайи. Число погибших в результате катастрофы растет, 11 человек пострадали. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собрали подробности ЧП в этом материале.

Здания получили повреждения | Источник: Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)Здания получили повреждения | Источник: Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Здания получили повреждения

Источник:

Flightrodar24 / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

В результате крушения грузового самолета погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. Он также отметил, что ожидается дальнейшее увеличение числа жертв.

Крупное воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта Луисвилла. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание в левом двигателе. Известно, что самолет эксплуатировался на протяжении 34 лет.

Момент ЧП попал на видео

Источник:

News 4 Social / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

На место приехали экстренный службы

Источник:

News 4 Social / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

При крушении воздушное судно задело несколько зданий и резервуаров с переработанным топливом. В результате происшествия возник сильный пожар, в небо поднялись огромные клубы дыма. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива.

На месте возник огромный пожар

Источник:

News 4 Social / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Губернатор Энди Бешир заверил, что самолет не перевозил опасных веществ, однако после авиакатастрофы могут быть последствия.

«Я могу подтвердить, что на борту самолета не было какого-либо особо опасного груза, который мог бы создать экологическую проблему для людей, находящихся поблизости, но воздействие и место его воздействия могут создать подобные ситуации», — заявил он глава штата.

Источник:

Intel Point Alert / X (заблокирован в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

В результате инцидента пострадали 11 человек, все они с множественными травмами доставлены в местную больницу, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

После происшествия аэропорт Луисвилла закрыл взлетно-посадочную полосу. Для установления всех обстоятельств катастрофы ведется расследование.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Погибший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление