На Филиппины обрушился тайфун: эвакуировали более 150 тысяч человек, есть погибшие — кадры

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

На Филиппинах сильные проливные дожди вызвали тайфун «Калмаэги». На острове идет массовая эвакуация. В соцсетях распространяются кадры бедствия: улицы затоплены, машины смывает потоками, местные жители пытаются спастись от наводнения на крышах домов, а вода продолжает прибывать.

«Один человек погиб, 6 пропали без вести в результате катастрофического наводнения, обрушившегося сегодня рано утром на окрестности филиппинского города Себу», — говорится в сообщении Telegram-канала «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Катастрофическое наводнение в городе Талисай, провинция Себу Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Из-за сильных дождей за считанные секунды вода поднялась до вторых этажей зданий. Бурлящие потоки уносили машины и домашний скот.

Наводнение, вызванное прохождением тайфуна «Калмаеги», в Бакаяне Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

С острова уже эвакуировали более 150 тысяч человек. Госучреждения и другие заведения закрыты, так как нет электричества.

По информации Associated Press, в последний раз тайфун «Калмаэги» видели примерно в 95 км к юго-востоку от города Гуйуан в провинции Восточный Самар. Скорость ветра достигала 140 км/ч, а порывы — 170 км/ч.

В Управлении гражданской обороны сообщили, что жители из шатких палаток будут переселены в более прочные убежища. По данным синоптиков, жителей деревень на центральном острове Негрос заранее предупредили о том, что сильные дожди могут вызвать вулканические сели на вулкане Канлаон, который в последние месяцы выбрасывает клубы пепла и пара.