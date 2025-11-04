НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

5 м/c,

ю-з.

 751мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Когда выпадет первый снег
«Умные решения» в недвижимости
Дешевые квартиры в аренду в Ярославле
Стюардесса-красотка
Закроют ли травмпункт
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Афиша на выходные
Происшествия На Филиппины обрушился тайфун: эвакуировали более 150 тысяч человек, есть погибшие — кадры

На Филиппины обрушился тайфун: эвакуировали более 150 тысяч человек, есть погибшие — кадры

Из-за сильных дождей вода поднялась до вторых этажей зданий и продолжает прибывать

194
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramТысячи людей были вынуждены покинуть свои дома | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

На Филиппинах сильные проливные дожди вызвали тайфун «Калмаэги». На острове идет массовая эвакуация. В соцсетях распространяются кадры бедствия: улицы затоплены, машины смывает потоками, местные жители пытаются спастись от наводнения на крышах домов, а вода продолжает прибывать.

«Один человек погиб, 6 пропали без вести в результате катастрофического наводнения, обрушившегося сегодня рано утром на окрестности филиппинского города Себу», — говорится в сообщении Telegram-канала «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Катастрофическое наводнение в городе Талисай, провинция Себу

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Из-за сильных дождей за считанные секунды вода поднялась до вторых этажей зданий. Бурлящие потоки уносили машины и домашний скот.

Наводнение, вызванное прохождением тайфуна «Калмаеги», в Бакаяне

Источник:

Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

С острова уже эвакуировали более 150 тысяч человек. Госучреждения и другие заведения закрыты, так как нет электричества.

По информации Associated Press, в последний раз тайфун «Калмаэги» видели примерно в 95 км к юго-востоку от города Гуйуан в провинции Восточный Самар. Скорость ветра достигала 140 км/ч, а порывы — 170 км/ч.

Машины смывает потоками, местные жители пытаются спастись от наводнения на крышах домов | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramМашины смывает потоками, местные жители пытаются спастись от наводнения на крышах домов | Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
+2
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram
Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / TelegramИсточник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

В Управлении гражданской обороны сообщили, что жители из шатких палаток будут переселены в более прочные убежища. По данным синоптиков, жителей деревень на центральном острове Негрос заранее предупредили о том, что сильные дожди могут вызвать вулканические сели на вулкане Канлаон, который в последние месяцы выбрасывает клубы пепла и пара.

Уровень воды в реках уже достиг критических значений. А после Филиппин «Калмаеги» продолжит свое движение в сторону Вьетнама.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Тайфун Катаклизм Природа Эвакуация Наводнение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
44 минуты
Срочно собираем гуманитарную помощь братскому филиппинскому народу!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление