Взрыв на заводе в Башкирии и отключение электричества у тысячи человек: десятки беспилотников атаковали российские регионы

Ночью многие российские регионы вновь подверглись массированной атаке дронов. Всего над страной сбили 85 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Из-за обломков дронов пострадало предприятие в Стерлитамаке. Также удары привели к отключению электричества в других регионах.
В ночь с 3 на 4 ноября над регионами РФ сбили 85 дронов:
40 — над территорией Воронежской области;
20 — над территорией Нижегородской области;
10 — над территорией Белгородской области;
6 — над территорией Курской области;
4 — над территорией Липецкой области;
2 — над территорией Волгоградской области;
2 — над территорией Республики Башкортостан;
1 — над территорией Саратовской области.
Из-за атаки на заводе в Башкирии случился взрыв. По информации мэра Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, на предприятии произошло частичное обрушение цеха. Глава региона Радий Хабиров отметил, что завод работает в штатном режиме.
«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.
Подробности о случившемся наши коллеги из Sterlitamak1.ru рассказывают в своем онлайн-репортаже.
От ударов пострадало предприятие в Курской области. По информации главы региона Александра Хинштейна, в городе Рыльске в результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения.
«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки», — написал он в своем Telegram-канале.
В Волгоградской области произошло возгорание на площадке электрической подстанции «Фроловская» в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.