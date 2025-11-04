НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Взрыв на заводе в Башкирии и отключение электричества у тысячи человек: десятки беспилотников атаковали российские регионы

Взрыв на заводе в Башкирии и отключение электричества у тысячи человек: десятки беспилотников атаковали российские регионы

От ударов БПЛА пострадали предприятия в Курской и Волгоградской областях

426
За ночь над РФ сбили 85 дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗа ночь над РФ сбили 85 дронов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За ночь над РФ сбили 85 дронов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Ночью многие российские регионы вновь подверглись массированной атаке дронов. Всего над страной сбили 85 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Из-за обломков дронов пострадало предприятие в Стерлитамаке. Также удары привели к отключению электричества в других регионах.

В ночь с 3 на 4 ноября над регионами РФ сбили 85 дронов:

  • 40 — над территорией Воронежской области;

  • 20 — над территорией Нижегородской области;

  • 10 — над территорией Белгородской области;

  • 6 — над территорией Курской области;

  • 4 — над территорией Липецкой области;

  • 2 — над территорией Волгоградской области;

  • 2 — над территорией Республики Башкортостан;

  • 1 — над территорией Саратовской области.

Из-за атаки на заводе в Башкирии случился взрыв. По информации мэра Стерлитамака Эмиля Шаймарданова, на предприятии произошло частичное обрушение цеха. Глава региона Радий Хабиров отметил, что завод работает в штатном режиме.

«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности о случившемся наши коллеги из Sterlitamak1.ru рассказывают в своем онлайн-репортаже.

От ударов пострадало предприятие в Курской области. По информации главы региона Александра Хинштейна, в городе Рыльске в результате удара по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения.

«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки», — написал он в своем Telegram-канале.

В Волгоградской области произошло возгорание на площадке электрической подстанции «Фроловская» в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Гость
1 минута
давайте про Ярик , про себя!!!
