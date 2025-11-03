Мощное землетрясение произошло в Афганистане: ожидаются сотни жертв. Кадры разрушений

Людей достают из-под завалов Источник: GeoKit | Geology & Earth Alerts / X

В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщает телеканал CNN, ожидаются сотни жертв. На момент публикации известно о четырех погибших.

Подземные толчки зафиксировали 3 ноября недалеко от Мазари-Шарифа, один из самых густонаселённых городов на севере Афганистана, и Хулма. По данным Геологической службы США, землетрясение также почувствовали жители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Источник: WeatherMonitors / X

Система PAGER Геологической службы США объявила оранжевый уровень опасности — прогнозируются экономические и человеческие потери.

«Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может иметь широкомасштабный характер. В прошлом события такого уровня опасности требовали реагирования на региональном или национальном уровне», — говорится в заявлении.

Сотни местных жителей выбежали на улицу Источник: Jamililer / X

Афганское издание Еtilaatroz со ссылкой на источник сообщает о четырех подтвержденных погибших и десятках пострадавших. По предварительным данным, землетрясение также вызвало оползень, который заблокировал шоссе между провинциями Балх и Саманган. По данным СМИ, в инциденте пострадало или погибло несколько человек.

Большие завалы заметны на дороге Источник: Najib Farhodi / X

Источник: WeatherMonitors / X

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как местные жители откапывают застрявших под обломками людей. Также землетрясение вызвало обрушения в зданиях. Так, на видео попали последствия толчков в афганской школе.

Источник: WeatherMonitors / X

В некоторых помещениях частично разрушились стены и разбились окна, на улицах лежат обломки построек.