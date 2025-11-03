НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Происшествия Мощное землетрясение произошло в Афганистане: ожидаются сотни жертв. Кадры разрушений

Мощное землетрясение произошло в Афганистане: ожидаются сотни жертв. Кадры разрушений

Известно, что четыре человека погибли, десятки пострадали

151
Людей достают из-под завалов | Источник: GeoKit | Geology &amp; Earth Alerts / XЛюдей достают из-под завалов | Источник: GeoKit | Geology &amp; Earth Alerts / X

Людей достают из-под завалов

Источник:

GeoKit | Geology & Earth Alerts / X

В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Как сообщает телеканал CNN, ожидаются сотни жертв. На момент публикации известно о четырех погибших.

Подземные толчки зафиксировали 3 ноября недалеко от Мазари-Шарифа, один из самых густонаселённых городов на севере Афганистана, и Хулма. По данным Геологической службы США, землетрясение также почувствовали жители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Источник:

WeatherMonitors / X

Система PAGER Геологической службы США объявила оранжевый уровень опасности — прогнозируются экономические и человеческие потери.

«Вероятны значительные жертвы, и катастрофа может иметь широкомасштабный характер. В прошлом события такого уровня опасности требовали реагирования на региональном или национальном уровне», — говорится в заявлении.

Сотни местных жителей выбежали на улицу

Источник:

Jamililer / X

Афганское издание Еtilaatroz со ссылкой на источник сообщает о четырех подтвержденных погибших и десятках пострадавших. По предварительным данным, землетрясение также вызвало оползень, который заблокировал шоссе между провинциями Балх и Саманган. По данным СМИ, в инциденте пострадало или погибло несколько человек.

Большие завалы заметны на дороге

Источник:

Najib Farhodi / X

Источник:

WeatherMonitors / X

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как местные жители откапывают застрявших под обломками людей. Также землетрясение вызвало обрушения в зданиях. Так, на видео попали последствия толчков в афганской школе.

Источник:

WeatherMonitors / X

В некоторых помещениях частично разрушились стены и разбились окна, на улицах лежат обломки построек.

Источник: Nilofar Ayoubi / XИсточник: Nilofar Ayoubi / X
Источник: Nilofar Ayoubi / XИсточник: Nilofar Ayoubi / X
Источник: Nilofar Ayoubi / XИсточник: Nilofar Ayoubi / X

В августе Афганистан пережил землетрясение магнитудой 6. Тогда по меньше мере 800 человек погибли и более 2800 — получили ранения.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Землетрясение Разрушение Погибший Афганистан Катаклизм
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление