«За что?! Вы что, аборигены?!»: семью из России избили в Таиланде при попытке купить марихуану — жесткое видео

Мария Зарукина / NGS24.RU Источник: Анна (Нимфодора) Беркутова / YouTube.com

Блогерша из Красноярска вместе с бойфрендом и шестилетней дочерью поехала в пригород тайского острова Панган, чтобы купить марихуану и закончила вечер в больнице — с побоями и камерой в руках. По информации наших коллег из NGS24.RU девушку зовут Анна (Нимфодора) Беркутова. О том, что на нее и ее друга напали тайцы, она сообщила в своих социальных сетях.

По словам Анны, поздним вечером они припарковались у небольшого магазина, где местные продавали марихуану. Но продавцам не понравилось, что россиянка снимала происходящее на телефон.

«Мы просто встали на парковке, хотели купить вон там в магазине травы. Через пять минут нас бы тут не было», — рассказывает она на видео, подходя к местным жителям и снимая их крупным планом.

В этот момент один из мужчин замахнулся на Анну кулаком, её возлюбленный вступил в драку и получил удар мачете по голове. Всё это происходило на глазах их шестилетней дочери, которой мать поручила снимать происходящее, пока они ждали полицию.

Когда приехали местные правоохранители, женщина стала истошно кричать, а затем и подробно комментировать поведение тайцев. На кадрах видно, как её избитый спутник лежит с окровавленной головой: позже врачи сообщили, что у него осколочный перелом черепа, 18 швов и черепно-мозговая травма.

В больнице блогерша также не перестала вести съёмку:

«Юра в реанимации, в красивой палате — это контент, [блин]! Ты снимай, снимай! Я пришла к нему на помощь. Я его люблю».

На одном из фрагментов слышно, как ее шестилетняя дочь отвечает ей «хватит притворяться».