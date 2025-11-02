В Иране — пожар на газовом заводе. Таких взрывов мир давно не видел: видео

Видео пожара в Ширазе Источник: PresstvExtra / X

В иранском городе Ширазе в ночь на 2 ноября начался пожар на заводе по заправке сжиженного газа. Во время пожара взрывались большие баллоны с газом. Об этом пишет иранский телеканал SNN.

По их данным, более масштабную катастрофу удалось предотвратить. Это сделали многочисленные пожарные, которые быстро приступили к локализации огня.

«После того как в 18:01 в командный центр поступило сообщение об инциденте, на место происшествия были направлены семь пожарных частей (на одиннадцати тяжелых и полутяжелых пожарных машинах», — рассказал глава пожарной службы Шираза.

Особенно важно, что удалось полностью предотвратить распространение пожара на дома неподалеку. В результате пожара пострадали 9 человек, семеро из которых получили амбулаторную помощь на месте. Двоих доставили в больницу имени Шахида Раджаи.