В Иране — пожар на газовом заводе. Таких взрывов мир давно не видел: видео

В Иране — пожар на газовом заводе. Таких взрывов мир давно не видел: видео

В ЧП пострадали девять человек

Видео пожара в Ширазе

Источник:

PresstvExtra / X

В иранском городе Ширазе в ночь на 2 ноября начался пожар на заводе по заправке сжиженного газа. Во время пожара взрывались большие баллоны с газом. Об этом пишет иранский телеканал SNN.

По их данным, более масштабную катастрофу удалось предотвратить. Это сделали многочисленные пожарные, которые быстро приступили к локализации огня.

«После того как в 18:01 в командный центр поступило сообщение об инциденте, на место происшествия были направлены семь пожарных частей (на одиннадцати тяжелых и полутяжелых пожарных машинах», — рассказал глава пожарной службы Шираза.

Особенно важно, что удалось полностью предотвратить распространение пожара на дома неподалеку. В результате пожара пострадали 9 человек, семеро из которых получили амбулаторную помощь на месте. Двоих доставили в больницу имени Шахида Раджаи.

Причины пожара пока неизвестны. Их будут выяснять специалисты. Однако выглядел он крайне зрелищно. Кадры с пожаром и взрывами газа за считаные минуты облетели весь земной шар. Посмотрите на кадры выше.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
