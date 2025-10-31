«Услышали грохот»: пассажиры пожаловались на внезапную остановку поезда по пути из Москвы в Ярославль

Поезд Москва-Ярославль остановился в пути Источник: читатель 76.RU

31 октября на железнодорожном маршруте между Ярославлем и Москвой произошла остановка поезда. Пассажирский состав, который выехал из столицы в 19:05 и должен был прибыть в Ярославль в 22:30, остановился в районе станции Коромыслово, не доехав примерно 20 минут до пункта назначения.

«Примерно около десяти вечера мы услышали сильный грохот. Сначала подумали, что на крышу упала какая-то ветка. Но после этого мы не снижали скорость, а проехали еще какое-то расстояние. Затем резко остановились», — рассказали 76.RU пассажиры поезда.

Пассажиры говорят, что незадолго до остановки слышали какой-то грохот Источник: читатель 76.RU

По словам людей, прошла информация, что оборвался контактный провод. Многие решили не дожидаться возобновления движения и вызвали такси.

«Уехать отсюда можно за 1,5-1,8 тысячи рублей. Цены постепенно растут. При этом ждать машину нужно около получаса», — уточнили пассажиры.

Многие решили уехать на такси Источник: читатель 76.RU

В пресс-службе СЖД дали комментарий по ситуации:

«31 октября в 22:06 на станции Коромыслово участка Александров — Ярославль Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку пассажирский поезд № 106 Москва — Ярославль. Для оказания помощи направлен вспомогательный локомотив. В связи с этим прогнозируются задержка поезда более чем на один час. Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства».

Поезд остановился примерно за 20 минут до конца пути Источник: читатель 76.RU

При этом железнодорожники добавили, что задержек других поездов не прогнозируется.