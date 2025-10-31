НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Услышали грохот»: пассажиры пожаловались на внезапную остановку поезда по пути из Москвы в Ярославль

«Услышали грохот»: пассажиры пожаловались на внезапную остановку поезда по пути из Москвы в Ярославль

В СЖД прокомментировали ситуацию

1 276
Поезд Москва-Ярославль остановился в пути

Поезд Москва-Ярославль остановился в пути

Источник:

читатель 76.RU

31 октября на железнодорожном маршруте между Ярославлем и Москвой произошла остановка поезда. Пассажирский состав, который выехал из столицы в 19:05 и должен был прибыть в Ярославль в 22:30, остановился в районе станции Коромыслово, не доехав примерно 20 минут до пункта назначения.

«Примерно около десяти вечера мы услышали сильный грохот. Сначала подумали, что на крышу упала какая-то ветка. Но после этого мы не снижали скорость, а проехали еще какое-то расстояние. Затем резко остановились», — рассказали 76.RU пассажиры поезда.

Пассажиры говорят, что незадолго до остановки слышали какой-то грохот

Пассажиры говорят, что незадолго до остановки слышали какой-то грохот

Источник:

читатель 76.RU

По словам людей, прошла информация, что оборвался контактный провод. Многие решили не дожидаться возобновления движения и вызвали такси.

«Уехать отсюда можно за 1,5-1,8 тысячи рублей. Цены постепенно растут. При этом ждать машину нужно около получаса», — уточнили пассажиры.

Многие решили уехать на такси

Источник:

читатель 76.RU

В пресс-службе СЖД дали комментарий по ситуации:

«31 октября в 22:06 на станции Коромыслово  участка Александров — Ярославль Северной железной дороги по техническим причинам совершил вынужденную остановку пассажирский поезд № 106 Москва — Ярославль. Для оказания помощи направлен вспомогательный локомотив. В связи с этим прогнозируются задержка поезда более чем на один час. Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства».

Поезд остановился примерно за 20 минут до конца пути

Поезд остановился примерно за 20 минут до конца пути

Источник:

читатель 76.RU

При этом железнодорожники добавили, что задержек других поездов не прогнозируется.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Гость
54 минуты
Самолеты отменили, очередь за поездами. Сидите дома.
