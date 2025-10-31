Скончался режиссер фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?» Геральд Бежанов

О причине смерти Бежанова пока неизвестно Источник: Союз кинематографистов РФ / Telegram

Советский и российский кинорежиссер Геральд Бежанов умер на 86-м году жизни. Он снял комедию «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. О его смерти 31 октября сообщил Союз кинематографистов России.

Геральд Бежанов — заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер Ордена Дружбы. Родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Выпускник ВГИКа, он начал свой путь в кино как актер, но настоящую известность получил как режиссер-постановщик на киностудии «Мосфильм».

Пиком его карьеры стала комедия 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, Александром Абдуловым, Татьяной Васильевой и Леонидом Куравлевым в главных ролях. Среди других известных работ Бежанова — «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Забавные приключения роботов» и «Пирожки с картошкой».