Скончался режиссер фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?» Геральд Бежанов

Советский и российский кинорежиссер Геральд Бежанов умер на 86-м году жизни. Он снял комедию «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. О его смерти 31 октября сообщил Союз кинематографистов России.
Геральд Бежанов — заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер Ордена Дружбы. Родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Выпускник ВГИКа, он начал свой путь в кино как актер, но настоящую известность получил как режиссер-постановщик на киностудии «Мосфильм».
Пиком его карьеры стала комедия 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, Александром Абдуловым, Татьяной Васильевой и Леонидом Куравлевым в главных ролях. Среди других известных работ Бежанова — «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Забавные приключения роботов» и «Пирожки с картошкой».
В январе 2025 года появились сообщения, что Бежанову дважды вызывали скорую, но он отказывался от госпитализации. В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он опровергал эти сообщения: «Нет у меня проблем со здоровьем».