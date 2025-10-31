НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

вос.

 749мм 87%
Подробнее
7 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Рейтинг УК
«Умные решения» в недвижимости
Сколько беспилотников сбили
Переславль-Залесский: тайны города на древнем озере
Закрыли садики из-за БПЛА
Атака БПЛА
Почему не работает интернет
Дело Соколова
Происшествия Скончался режиссер фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?» Геральд Бежанов

Скончался режиссер фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Где находится нофелет?» Геральд Бежанов

Ему было 85 лет

184
О причине смерти Бежанова пока неизвестно | Источник: Союз кинематографистов РФ / TelegramО причине смерти Бежанова пока неизвестно | Источник: Союз кинематографистов РФ / Telegram

О причине смерти Бежанова пока неизвестно

Источник:

Союз кинематографистов РФ / Telegram

Советский и российский кинорежиссер Геральд Бежанов умер на 86-м году жизни. Он снял комедию «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой в главной роли. О его смерти 31 октября сообщил Союз кинематографистов России.

Геральд Бежанов — заслуженный деятель искусств РСФСР и кавалер Ордена Дружбы. Родился 15 марта 1940 года в Тбилиси. Выпускник ВГИКа, он начал свой путь в кино как актер, но настоящую известность получил как режиссер-постановщик на киностудии «Мосфильм».

Пиком его карьеры стала комедия 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, Александром Абдуловым, Татьяной Васильевой и Леонидом Куравлевым в главных ролях. Среди других известных работ Бежанова — «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей», «Забавные приключения роботов» и «Пирожки с картошкой».

В январе 2025 года появились сообщения, что Бежанову дважды вызывали скорую, но он отказывался от госпитализации. В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он опровергал эти сообщения: «Нет у меня проблем со здоровьем».

ПО ТЕМЕ
Константин Митягин
СССР Кино Режиссер Умер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление