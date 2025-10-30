НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В квартире пермского людоеда нашли тело: кто умер и за что хозяина жилья называют каннибалом — видео

В квартире пермского людоеда нашли тело: кто умер и за что хозяина жилья называют каннибалом — видео

Михаил Малышев в 90-е убил и расчленил несколько человек

191

В квартире пермского людоеда нашли тело мужчины

Источник:

59.RU

Смерть пожилого мужчины встревожила целый город-миллиионник Пермь. И дело не в том, что скончалась какая-то знаменитость. Просто тело нашли в квартире местного людоеда, который три года назад вышел из колонии. Наши коллеги из 59.RU вспомнили преступления Михаила Малышева и разобрались, откуда взялся труп. Подробности смотрите в видео чуть выше.

Малышева называют одним из последних людоедов, пойманных в России. На людей он нападал в 90-е, заставляя сожительницу ему помогать. Первой доказанной жертвой была студентка училища: Малышев убил ее, расчленил и выбросил голову, ступни и кисти в реку Каму. Все остальное съел.

Вторым убитым стал приятель Михаила Малышева, частенько приходивший к нему в гости ради игр на компьютере. Именно после пропажи этого знакомого милиция заинтересовалась хозяином квартиры. Выяснилось, что во время ссоры Малышев зарезал приятеля и расчленил. Сожительница рассказала, что прямо на ее глазах Малышев съел сердце убитого, а из кусков его тела приготовил фарш для котлет. Во время обыска милиционеры нашли в квартире пакеты с мясом: собачьим (из шкур псов Малышев шил шапки и продавал их), а также человеческим.

Сам Малышев отрицал, что ел убитого приятеля. Утверждал, что сварил его голову и кисти рук, чтобы не опознали по отпечаткам пальцев. При этом в разговоре со следователем признавал тягу к каннибализму и объяснял ее желанием попробовать в этой жизни всё.

В 2000-м суд на 23 года отправил Михаила Малышева в колонию. Выйдя на волю в октябре 2022-го, пермяк вернулся в родной город и поселился в прежней квартире. Именно там ровно три года спустя, 28 октября 2025-го, обнаружили труп мужчины.

Умершим оказался 70-летний сосед Малышева, который часто заглядывал в гости ради совместной выпивки. Малышев сам вызвал скорую с полицией и потом рассказывал спецслужбам: сосед пришел весь в синяках и попросился на ночевку. По словам Малышева, утром он ушел на работу и лишь позднее понял: сосед не спит, а умер.

29 октября следователи СК официально озвучили причину смерти соседа Малышева: он скончался от ишемической болезни сердца.

Марина Кузнецова
Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
