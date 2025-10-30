НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
На Москву полетели украинские БПЛА. В разных городах закрывают аэропорты

На Москву полетели украинские БПЛА. В разных городах закрывают аэропорты

Специалисты работают на месте падения обломков

218
Два столичных аэропорта временно закрыли

Два столичных аэропорта временно закрыли

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ночь на 30 октября силы ПВО Минобороны сбили беспилотники, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. Всего известно о шести уничтоженных дронах.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

В аэропортах Внуково и Домодедово введены временные ограничения, сообщил в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения сняли в 03:38 по Москве, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

Той же ночью временно закрывали аэропорты Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Ранее столицу уже массово атаковали беспилотники: над Московской областью перехватили или уничтожили 40 дронов.

