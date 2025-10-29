В США целый грузовик обезьян сбежал из лаборатории — они заражены опасными болезнями. Новости 29 октября

Сбежавших обезьян ищут и уничтожают Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 29 октября.

Минобрнауки решило ужесточить поступление в вузы

Выпускникам, набравшим в среднем менее 50 баллов на ЕГЭ, хотят запретить поступление в вузы. Об этом говорится в проекте методики распределения платных мест в университетах на 2026–2027 учебный год, который опубликовало Минобрнауки.

Также предлагают приравнять количество платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за деньги в последние три года. Увеличить число мест вуз сможет, только если по этой специальности учится больше половины всех студентов. Тогда количество коммерческих мест увеличат на 10%.

Замглавы Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко пояснила, что речь идет о том, чтобы конкурс был даже на платную форму обучения.

Россиянам хотят помочь с оплатой детсада

В России хотят предложили поднять минимальный размер компенсации оплаты за детский сад. Согласно предложению депутатов, выплата должна вырасти:

за первого ребенка — с 20 до 40%;

за второго — с 50 до 70%;

за третьего и последующих — с 70 до 90%.

По мнению авторов законопроекта, эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, а также обеспечит равный доступ к дошкольному образованию.

Ямайку поглотил ураган

Тропический ураган «Мелисса», обрушившийся на Ямайку, унес жизни нескольких человек. По последним данным, число жертв варьируется от трех до семи. Одно из агентств ООН назвало «Мелиссу» «штормом столетия», его скорость составила 297 километров в час.

Стихия оставила многих без крова Источник: Lucas Sanders / X (заблокирована в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Как сообщило российское посольство, среди пострадавших граждан России нет. В ведомстве также отметили, что, по их сведениям, на острове живет и работает около 100 россиян.

Вид на ураган сверху Источник: Go vision / X (заблокирована в России с марта 2022 года по решению Роскомнадзора)

Сейчас стихийное бедствие движется в сторону Кубы. Власти страны уже начали эвакуацию и вывезли 735 тысяч человек из опасных районов.

Умер российский голос Брюса Уиллиса и Шона Коннери

Советский и российский режиссер, актер и артист дубляжа Андрей Гриневич скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Русский дубляж».

«Андрей тяжело болел последние месяцы и как артист уже не работал, но буквально до последних дней участвовал в проектах как режиссер», — говорится в сообщении.

Он озвучивал многих звезд Голливуда. В их числе Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Чарли Шин, Шона Коннери, Майкл Мэдсен, Дэннис Куэйд, Мэл Гибсон и многих других.

Как режиссер дубляжа Гриневич работал над такими проектами, как «Телефонная губка», «Военный ныряльщик», «Легенды осени», «Дом большой мамочки», сериалами «Терапия», «Платонические отношения», многими сезонами «Губки Боба», «Покемонов» и «Щенячьего патруля».

В России предложили новую меру поддержки для семей

В России предложили ввести кредитные каникулы без начисления процентов для молодых семей. Депутаты направили соответствующее обращение председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ключевые условия:

снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем, предшествовавшим рождению ребенка;

возраст ребенка — до трех лет.

В Сибири рыбаки уплыли на льдине

В Сибири 14 рыбаков оказались на отколовшейся льдине и дрейфовали по заливу. Об этом сообщает МЧС Красноярского края.

Инцидент произошел на акватории Хатангского залива в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края — от основной ледовой массы оторвалась льдина с 14 рыбаками. К месту происшествия прибыли местные жители, которые с помощью лодок эвакуировали оттуда людей.

В результате все 14 человек были благополучно сняты со льдины. Никто из рыбаков не пострадал.

Стало известно, кто возглавит МХАТ

Министерство культуры назначило нового генерального директора Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького. Им стала Елена Булукова, ранее возглавлявшая Театр кукол имени Образцова.

Булукова является лауреатом премии Правительства РФ в области культуры и мастером продюсерского факультета ГИТИС. С мая 2021 года она занимала должность директора Театра кукол имени С. В. Образцова.

Пост гендиректора МХАТ освободился после отставки Владимира Кехмана, о чем стало известно ровно месяц назад. СМИ сообщали, что театр должен был выплатить Кехману компенсацию в размере трехкратного среднемесячного заработка. Отставка Кехмана произошла на фоне уголовного дела. Оно связано с контрактами на реконструкцию сцены МХАТ на Тверском бульваре. Басманный суд Москвы арестовал недвижимость и автомобили Кехмана, а также счета его родственников.

Белье в плацкарте теперь надо приобретать отдельно

При покупке билетов в плацкартные вагоны поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК — «дочка» РЖД) убрали автоматическое согласие на приобретение постельного белья.

Ранее отметка о согласии проставлялась автоматически. Теперь пассажирам будут показывать уведомление о приобретении белья при покупке билетов на сайте РЖД или через мобильное приложение. Если оно всё же понадобится в поездке, то его можно будет приобрести за отдельную плату у проводника, уточнили в компании.

Студентам-медикам предложили вариант, как отказаться от отработки

Не желающие проходить обязательную отработку после завершения обучения по программе целевого образования студенты-медики смогут перейти на платное в случае принятия соответствующих поправок. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

«Люди, которые учатся на наши средства, средства налогоплательщиков, должны потом пойти работать в систему [здравоохранения]. Не хочешь работать в системе — перейди на платное место», — сказала она на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Кроме того, замминистра отметила, что если выпускник программы специалитета захочет работать сразу после выпуска участковым терапевтом, то ему придется отработать три года, однако в случае его поступления в ординатуру он будет обязан отработать еще три года.

Собака загрызла младенца в Подмосковье

В Подмосковье аляскинский маламут случайно убил двухмесячного младенца. Трагедия произошла в поселке Трехгорка. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным издания «Московский комсомолец», семья с ребенком приехала в гости к бабушке и дедушке вместе с собакой. Коляску с младенцем они оставили на улице, а пса заперли дома. Каким-то образом собака смогла выбежать на улицу, опрокинула коляску с малышом и покусала его. Ребенок получил смертельную травму, спасти его не смогли.

Псу уже 11 лет, до этого он не проявлял никакой агрессии к людям. По словам кинологов, собаки этой породы дружелюбны по отношению к людям и животным.

В США сбежали обезьяны, переносящие гепатит С и коронавирус

В США опасные лабораторные обезьяны сбежали в результате ДТП. Об этом сообщили в полиции американского штата Миссисипи.

«Это был грузовик, перевозивший макак-резусов из Тулейнского университета. Вес обезьян составляет около 40 фунтов (18 кг. — Прим. ред.), они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними. Обезьяны являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19», — говорится в сообщении.