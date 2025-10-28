Десятки беспилотников атаковали регионы России: аэропорты не принимают и не отправляют самолеты

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Беспилотники атаковали шесть регионов России вечером 28 ноября. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до полуночи (мск) было сбито 57 дронов:

35 — над территорией Брянской области;

9 — над Ростовской областью;

4 — над территорией Калужской области;

4 — над Тульской областью;

4 — над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву;

1 — над Курской областью.

Также в ряде регионов Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку воздушных судов, в том числе в аэропорту Саратова, Геленджика, Волгограда и Пензы. Также ограничения ввели и в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский.

А в Брянской области при пожаре из-за атаки БПЛА погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате террористической атаки с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — написал он.

Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свое имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.