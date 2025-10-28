Десятки беспилотников атаковали регионы России: аэропорты не принимают и не отправляют самолеты

Беспилотники атаковали шесть регионов России вечером 28 ноября. По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до полуночи (мск) было сбито 57 дронов:
35 — над территорией Брянской области;
9 — над Ростовской областью;
4 — над территорией Калужской области;
4 — над Тульской областью;
4 — над Московским регионом, в том числе три, летевших на Москву;
1 — над Курской областью.
Также в ряде регионов Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку воздушных судов, в том числе в аэропорту Саратова, Геленджика, Волгограда и Пензы. Также ограничения ввели и в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский.
А в Брянской области при пожаре из-за атаки БПЛА погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«В результате террористической атаки с помощью БПЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения», — написал он.
Пострадавшую оперативно доставили в детскую областную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свое имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.