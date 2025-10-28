Иномарка снесла забор и въехала в подъезд: в Ярославле раскрыли подробности ДТП в спальном районе. Видео

В ГИБДД раскрыли подробности аварии во дворе многоэтажки на проспекте Фрунзе Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram; «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле иномарка Mazda снесла забор у дома на проспекте Фрунзе и въехала в подъезд. Всё случилось вечером 26 октября. Как рассказали в Госавтоинспекции, участник ДТП сообщил, что за рулем в момент аварии якобы находился его знакомый, который скрылся с места происшествия.

«Пояснения мужчины сразу вызвали подозрения. Доказывая свою непричастность, водитель вел себя агрессивно, сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить к нему средства ограничения подвижности» — уточнили в ведомстве.

Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что именно этот водитель был за рулем Mazda.

Водителя задержали, чтобы он не сбежал Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«Осознав, что его ложь раскрыта, мужчина перестал отрицать очевидное и согласился пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения», — уточнили в ведомстве.

Проверка подтвердила: 37-летний горожанин был пьян. Количество алкоголя оказалось в 7,5 раза выше допустимой нормы. Иномарку отправили на штрафстоянку. Против водителя завели административное дело из-за езды в нетрезвом виде. Его рассмотрит суд.

По ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» предполагается наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.