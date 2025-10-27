Закрытые аэропорты и удар по пассажирскому автобусу: в России за ночь сбили почти 200 беспилотников

Во время атаки БПЛА были введены ограничения в некоторых аэропортах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня ночью многие российские регионы пережили массированную атаку дронов. Всего над страной сбили 193 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Один из них ударил по пассажирскому микроавтобусу в Брянской области. Внутри были местные жители, многие из которых пострадали, а еще один — погиб.

«К сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения. Все они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор Брянской области в своем Telegram-канале.

Из-за атак ВСУ на Белгородскую область за последние сутки погиб один человек, еще 23, в том числе трое детей, ранены. Два мальчика находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Во время атаки БПЛА были введены ограничения в московских аэропортах и в Волгограде. Там не принимали и не отправляли самолеты. Несколько рейсов было задержано, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 193 БПЛА:

47 — над территорией Брянской области,

42 — над территорией Калужской области,

40 — над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву,

32 — над территорией Тульской области,

10 — над территорией Курской области,

7 — над территорией Орловской области,

4 — над территорией Ростовской области,

4 — над территорией Воронежской области,

2 — над территорией Оренбургской области,

2 — над территорией Тамбовской области,

1 — над территорией Белгородской области,

1 — над территорией Липецкой области,

1 — над территорией Самарской области.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.