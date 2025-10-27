На Москву идет массированная атака. ПВО сбила более 20 беспилотников, аэропорты закрыты

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Росавиация ввела план «Ковер» в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Из-за этого аэропорты временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Несколько рейсов задержано.

План «Ковер» — это сигнал в системе авиации, который означает введение особого режима и полное закрытие неба над определенной территорией для обеспечения безопасности.

Сервис Flightradar показывает, что в небе над этими аэропортами нет воздушных судов. Самолеты облетают эту область.

Источник: flightradar24.com

Рейс U68446 из Душанбе в московский аэропорт Жуковский развернулся и отдаляется от Москвы.

Источник: flightradar24.com

За вечер 26 октября в московском регионе сбили 5 беспилотников. С начала текущих суток, 27 октября, ПВО сбила уже 18 беспилотников в московском регионе. Об уничтожении вражеских БПЛА сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что на местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Обновлено. Еще три беспилотника сбиты. Итого за ночь (с начала суток) — 21 БПЛА.