Происшествия На Москву идет массированная атака. ПВО сбила более 20 беспилотников, аэропорты закрыты

На Москву идет массированная атака. ПВО сбила более 20 беспилотников, аэропорты закрыты

В столичном регионе активно уничтожают дроны

181
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер»

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер»

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Росавиация ввела план «Ковер» в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Из-за этого аэропорты временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Несколько рейсов задержано.

План «Ковер» — это сигнал в системе авиации, который означает введение особого режима и полное закрытие неба над определенной территорией для обеспечения безопасности.

Сервис Flightradar показывает, что в небе над этими аэропортами нет воздушных судов. Самолеты облетают эту область.

Источник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

Рейс U68446 из Душанбе в московский аэропорт Жуковский развернулся и отдаляется от Москвы.

Источник: flightradar24.com
Источник:

flightradar24.com

За вечер 26 октября в московском регионе сбили 5 беспилотников. С начала текущих суток, 27 октября, ПВО сбила уже 18 беспилотников в московском регионе. Об уничтожении вражеских БПЛА сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что на местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Обновлено. Еще три беспилотника сбиты. Итого за ночь (с начала суток) — 21 БПЛА.

За ситуацией следят наши коллеги из MSK1.RU. Подробности читайте отдельно.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
1
Гость
26 минут
жесть!!!@@@@
Читать все комментарии
