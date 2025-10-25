Полицейские закопали человека заживо. Так они хотели получить признание в убийстве — видео

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

В 2010 году Самарскую область потрясли три убийства. С разницей в несколько месяцев здесь погибли три человека: Ольга Конопля, Галина Никитина и таксист по фамилии Михайлов. На первый взгляд, между этими преступлениями связи не было. Но у следователей возникли вопросы к 22-летнему местному жителю Андрею Лямину и его младшему брату Михаилу.

Несколько месяцев подозреваемых держали под стражей. Потом дело закрыли и их выпустили на свободу.