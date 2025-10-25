НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

2 м/c,

ю-в.

 747мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Драка с водителем автобуса
К нам едет «Ревизор»
Мнение активиста о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Выбрали лучшее кафе азиатской кухни
Подготовить авто к холодам
Как живет деревня под Ярославлем
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Происшествия Полицейские закопали человека заживо. Так они хотели получить признание в убийстве — видео

Полицейские закопали человека заживо. Так они хотели получить признание в убийстве — видео

Подробности криминальной истории из Самарской области

158
Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

В 2010 году Самарскую область потрясли три убийства. С разницей в несколько месяцев здесь погибли три человека: Ольга Конопля, Галина Никитина и таксист по фамилии Михайлов. На первый взгляд, между этими преступлениями связи не было. Но у следователей возникли вопросы к 22-летнему местному жителю Андрею Лямину и его младшему брату Михаилу.

Несколько месяцев подозреваемых держали под стражей. Потом дело закрыли и их выпустили на свободу.

Но через 15 лет местные оперативники решили все-таки найти виновников гибели трех человек. И одним из первых в числе подозреваемых снова оказался Андрей Лямин. Он рассказал нашим коллегам из 63.RU, как полицейские пытались добиться от него признания в преступлениях, которые не совершал.

ПО ТЕМЕ
Илья ОвсянниковИлья Овсянников
Илья Овсянников
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Могила Пытки в полиции Побои
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление