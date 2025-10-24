На мужчину напали в питерском аэропорту и под шумок украли ребенка: новости 24 октября

Малыша достали прямо из коляски Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 октября.

В Москве сгорели несколько машин, в одной нашли тела людей

На парковке во дворе жилого дома в Москве сгорели четыре машины. Пожарные потушили огонь, но в одном из авто обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Москвы / Telegram

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в сообщении.

Оказалось, что пламя разошлось от припаркованной рядом белой «буханки» УАЗ. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность газового баллона. Сама машина в ту ночь превратилась в укромное место для свидания пары, пишет «МК». Влюбленные якобы распивали алкоголь в салоне «буханки» и не заметили, как начался пожар. После чего огонь перекинулся на соседние машины.

Источник MSK1.RU в экстренных службах подтвердил, что причиной пожара стал несчастный случай.

В России в три раза вырастет надбавка к пенсии

В России предлагают удваивать фиксированную часть пенсии для граждан старше 70 лет. Сейчас такую надбавку получают только пенсионеры после 80-летнего юбилея. Инициативу выдвинули депутаты Госдумы.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рубля.

Депутат ГД Яна Лантратова заявила, что текущие нормы создают неравенство среди пенсионеров. Поэтому надбавки предлагают распределить так: 100% для граждан от 70 лет и инвалидов I группы, 200% для пенсионеров 80 лет и 300% для людей старше 90 лет.

Центробанк принял решение по ключевой ставке

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5% во время заседания совета директоров ЦБ. Это четвертое снижение подряд в этом году.

«Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п., до 16,5% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.

В ЦБ отметили, что продолжат снижать ключевую ставку, но делать это будут очень аккуратно. К концу 2025 года допускается как снижение, так и повышение ставки.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой увеличение спроса при недостаточном предложении. Она отметила, что в такой ситуации инфляция очень быстро повысится и начнется «лавинообразный процесс», который приведет к значительному росту цен.

Также Банку России важно продолжать снижать инфляцию. Но для устойчивого достижения цели в 4% понадобится более высокая траектория ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

В Индии из-за пожара в автобусе погибли 20 человек

В Индии из-за возгорания в автобусе погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом пишет Hindustan Times. Пожар в транспорте случился в результате ДТП.

Автобус с 44 пассажирами ехал из Хайдарабада в Бангалор. Предположительно, на дороге его подрезал мотоцикл.

«Двухколесный транспорт застрял под автобусом и ударился о топливный бак, что привело к немедленному взрыву и быстрому распространению пламени по всему автобусу», — рассказали в местной полиции.

В момент аварии большинство пассажиров спали. Часть из них успели проснуться и быстро спастись: они разбили окна и выпрыгнули из салона. Другие же оказались заблокированы внутри.

По информации полиции, причинами происшествия могли стать неосторожное вождение и утечка топлива. Водители автобуса сразу после аварии скрылись с места происшествия.

В момент аварии большинство пассажиров автобуса спали Источник: Reuters / ViralPress/ ANI

За декрет начнут платить больше миллиона

В 2027 году максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Это следует из материалов к проекту бюджета Социального фонда России.

При стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам, равной 140 календарным дням, максимальный размер пособия будет следующим:

в 2026 году — 955 836 рублей;

в 2027 году — 1 100 437 рублей 80 копеек;

в 2028 году — 1 188 465 рублей 60 копеек.

Пособие по беременности и родам (декретные) — это выплата, которая компенсирует утраченный женщиной заработок в период отпуска для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления.

В Windows появился новый виртуальный помощник

Анимированный персонаж Mico, интегрированный в голосовой режим сервиса Copilot, теперь помогает пользователям Windows. Теперь функция работает по умолчанию, но при желании пользователи могут отключить визуализацию, передает The Verge со ссылкой на Microsoft.

Виртуальный помощник реагирует на речь в реальном времени и демонстрирует эмоциональные анимации в зависимости от темы обсуждения, что делает взаимодействие с ИИ более естественным. При этом он использует новую функцию памяти в Copilot, которая позволяет учитывать предпочтения и задачи пользователя, обеспечивая индивидуализированный опыт. На начальном этапе ассистент будет доступен пользователям из США, Великобритании и Канады.

У россиян начнут блокировать лишние SIM-карты

С апреля этого года на одного человека можно оформить не более 20 мобильных номеров. Операторы связи обязаны проверять количество активных SIM-карт, оформленных на абонента. Это касается не только собственных номеров, но и SIM-карт других операторов.

Если во время проверки станет ясно, что у абонента более 20 номеров, ему не продадут новую SIM-карту. К 1 ноября 2025 года операторы должны завершить проверку уже подключенных SIM-карт. Если к этому времени у абонента окажется более 20 активных номеров, операторы имеют право их заблокировать.

Чтобы узнать, сколько SIM-карт за вами числится, нужно зайти на портал «Госуслуги» и перейти в раздел «SIM-карты».

В России предлагают выплачивать компенсацию за неотгулянный отпуск каждый год

Депутаты партии «Новые люди» предложили министру труда и соцзащиты Антону Котякову разрешить работникам получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска по итогам года, даже если они продолжают работать.

Сейчас Трудовой кодекс предусматривает выплату компенсации только при увольнении и за отпуск сверх 28 дней по письменному заявлению. Инициатива направлена на снижение «отпускных долгов» работодателей и уменьшение финансовой нагрузки при единовременных выплатах компенсаций при увольнении, передает Life.ru.

Группа российских туристов застряла на восьмитысячнике в Непале

Пять российских альпинистов застряли на высоте 8163 м на горе Манаслу в Непале. Они провели на вершине несколько дней из-за плохой погоды. Спасатели также не могли их спустить из-за неблагоприятных условий.

Вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин 24 октября в разговоре с «Матч ТВ» уточнил, что альпинисты не пострадали и уже начали спускаться.

«На связи каждый день, мы знаем, что у них всё в порядке, никто не болеет, всё нормально, аккуратно спускаются», — заявил Пятницин.

Также в посольстве России в Катманду рассказали, что спасательные службы Непала начали подготовку к эвакуации туристов.

Женщина похитила ребенка в аэропорту Пулково

Россиянка похитила ребенка у бывшего мужа в аэропорту Пулково. Этот момент попал на видео, а кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.

Сначала на мужчину с коляской напал другой мужчина, в это время женщина подбежала и выхватила мальчика из коляски. После этого она скрылась с места.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавший вернулся из Дубая со своей новой женой и детьми. По предварительной информации, между мужчиной и бывшей супругой давно длится конфликт из-за спора об опеке над их общим сыном, пишет «Фонтанка.ру».

Момент кражи ребенка записали на видео Источник: Baza / Telegram