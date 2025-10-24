В центре Ярославля сбили 9-летнего ребенка. Фото

На Республиканской улице сбили ребенка Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Вечером 23 октября в центре Ярославля сбили 9-летнего ребенка. Всё случилось около 18:24 на улице Республиканской, 30.

«По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем „Шкода“, наехал на 9-летнего мальчика», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали.

«Уважаемые родители, обязательно проговаривайте с детьми, где именно можно безопасно переходить дорогу. Объясняйте важность соблюдения правил дорожного движения и следуйте им сами, подавая положительный пример», — напомнили в полиции.

Пешехода в Ростове Великом сбили в микрорайоне № 1 Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В этот же день еще одно ДТП с пешеходом произошло в Ростове Великом. В микрорайоне № 1, у дома 41, 75-летний водитель сбил 67-летнюю женщину. Ее также госпитализировали.