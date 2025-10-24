НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Сбили ребенка
К нам едет «Ревизор»
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
«Умные решения» в недвижимости
Продают дом на набережной
Подготовить авто к холодам
Умерла 12-летняя
Бизнес по-женски
Расписание матчей «Локомотива»
Поднимут налоги
Происшествия В центре Ярославля сбили 9-летнего ребенка. Фото

В центре Ярославля сбили 9-летнего ребенка. Фото

Его с травмами доставили в больницу

422
На Республиканской улице сбили ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramНа Республиканской улице сбили ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

На Республиканской улице сбили ребенка

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Вечером 23 октября в центре Ярославля сбили 9-летнего ребенка. Всё случилось около 18:24 на улице Республиканской, 30.

«По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем „Шкода“, наехал на 9-летнего мальчика», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали.

«Уважаемые родители, обязательно проговаривайте с детьми, где именно можно безопасно переходить дорогу. Объясняйте важность соблюдения правил дорожного движения и следуйте им сами, подавая положительный пример», — напомнили в полиции.

Пешехода в Ростове Великом сбили в микрорайоне № 1 | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramПешехода в Ростове Великом сбили в микрорайоне № 1 | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Пешехода в Ростове Великом сбили в микрорайоне № 1

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В этот же день еще одно ДТП с пешеходом произошло в Ростове Великом. В микрорайоне № 1, у дома 41, 75-летний водитель сбил 67-летнюю женщину. Ее также госпитализировали.

«По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в УМВД России по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
46 минут
По судам у нас пешеход вечно прав и если даже не прав, то все равно получает за это деньги. Поэтому они и не заморачиваются при переходе дорог и детей не учат.
Гость
16 минут
А главное рядом регулируемый пешеходный переход
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление