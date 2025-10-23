НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия На школьника в США упал вертолет, мальчик выжил: новости 23 октября

На школьника в США упал вертолет, мальчик выжил: новости 23 октября

Что произошло за сутки

183
Мальчик попал в реанимацию и перенес срочную операцию

Мальчик попал в реанимацию и перенес срочную операцию

Источник:

Dailymail.co.uk

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 октября.

Россиян хотят заставить убирать за животными в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, обязывающий хозяев животных убирать за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов. Уборка будет обязательна не только во время выгула, но и в общих зонах домов. Органы местного самоуправления установят порядок уборки.

Также предложили запретить посещение с собаками магазинов, кафе, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры. Исключения составят лишь собаки-поводыри.

Правила перевозки животных в общественном транспорте предусматривают наличие поводка, намордника или переноски. Законопроект вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает ТАСС.

Взрыв на заводе под Челябинском

В Челябинской области прогремел взрыв на заводе. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — говорится в сообщении.

Пока сообщают о 12 погибших в результате взрыва. Еще 19 человек пострадали. По словам губернатора, угрозы жителям города и гражданским объектам нет.

«Как сообщал ранее, 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. 2 переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое 2 — в областную больницу. Кроме того, амбулаторно проходят лечение еще 14 человек», — сообщил губернатор.

Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.

В районе взрыва введен режим муниципальной ЧС. СК возбудил дело о нарушении требований безопасности. Версию прилета БПЛА глава региона не подтвердил.

Все подробности о случившемся наши коллеги из 74.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

Семьям с детьми предлагают выдавать новые сертификаты

Семьям с двумя и более детьми предлагают выдавать сертификаты для оплаты детского отдыха в зимние каникулы. С такой инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он считает, что сертификат позволит родителям полностью или частично покрыть расходы на оздоровительные и развлекательные мероприятия для детей. Размер и условия использования сертификата будут определены правительством с учетом региональных особенностей и социального статуса семей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что текущие меры по организации детского отдыха носят ограниченный характер. Дети из сельской местности или малообеспеченных семей часто лишены возможности ежегодно посещать курорты и другие места отдыха.

Слуцкий подчеркнул, что детский отдых должен стать приоритетом государственной политики в России. По его мнению, каждая семья, независимо от места проживания и уровня дохода, должна иметь возможность отправить ребенка на оздоровительные мероприятия, передает «Газета.Ru».

В Соцфонде рассказали, кому увеличат пенсии

С 2026 года страховые выплаты увеличатся для более чем 38 миллионов россиян. Средний размер пенсий по старости возрастет примерно на 2 тысячи рублей, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

Индексация страховых пенсий и фиксированных выплат запланирована на 1 января 2026 года. Размер индексации составит 7,6%, что превышает уровень инфляции (6,8%). Перерасчет будет проведен по той же методике, что и в текущем году.

Потолок рухнул в Новосибирской детской больнице

Сегодня в детской больнице Новосибирска случилось обрушение потолка в хирургическом отделении. Подробности сообщили в прокуратуре Кировского района.

«Предварительно установлено, что сегодня около 12:10 произошло обрушение части крыши и потолка на третьем этаже хирургического отделения больницы. Здание больницы 1952 года постройки, капитальный ремонт крыши производился в 2019 году», — отметили в прокуратуре.

Из отделения эвакуировали 46 детей. К счастью, никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщают наши коллеги из NGS.RU.

Судя по фото, потолок обрушился довольно серьезно

Судя по фото, потолок обрушился довольно серьезно

Источник:

СУ СКР по Новосибирской области

Корпус, где произошло обрушение, пока заморозят. Было несколько ребят в тяжелом состоянии. При эвакуации их перевели в соседний корпус «Мать и дитя» на реанимобилях.

Детей в тяжелом состоянии перевели в соседний корпус

Детей в тяжелом состоянии перевели в соседний корпус

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В пресс-службе СУ СКР по региону также показали, как выглядит палата, где упал потолок. Судя по фото, последствия обрушения довольно серьезные. Подробности об этом наши коллеги рассказывали в онлайн-репортаже.

Путин рассказал, какая помощь ждет россиян

В России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Об этом и других изменениях рассказал президент России Владимир Путин на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

По словам президента, идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей.

Еще президент обратил внимание, что появляются новые меры поддержки россиян. Например, с 2026 года семьи смогут получить специальную налоговую выплату. Подробнее о ней мы рассказали в отдельном материале.

Президент сказал, что многодетная семья должна стать нормой

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Какие еще меры поддержки для россиян обсудили во время заседания по реализации государственной демографической и семейной политики, мы рассказали здесь.

Беременных занесут в специальный список

С марта 2026 года начнет функционировать единый федеральный регистр, который будет содержать данные обо всех беременностях. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, этот регистр предназначен для мониторинга отдельных заболеваний. В него войдут сведения обо всех беременных женщинах, результатах их беременностей, а также данные о здоровье новорожденных. Эта система станет частью более масштабной платформы для отслеживания состояния пациентов с различными заболеваниями. Хотя беременность не является болезнью, она будет выделена в этом регистре как важное направление.

Подробнее о работе этого регистра мы рассказали в отдельном материале.

Водитель пытался наехать на ворота посольства РФ в Бухаресте

В ночь на четверг 53-летний гражданин Румынии на легковом автомобиле подъехал к воротам посольства. Сотрудник жандармерии попытался поговорить с ним, но мужчина вел себя неадекватно, громко кричал и попытался уехать. Его задержали жандармы и антитеррористическая бригада Румынской службы безопасности.

Оказалось, что мужчина был под действием психоактивных веществ и не имел водительского удостоверения, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Сейчас он задержан.

На школьника в США упал вертолет

В США 11-летний Оливер Холланд оказался под рухнувшим вертолетом и попал в реанимацию. Это произошло в штате Калифорния, сообщает Daily Mail.

Мальчик получил серьезные травмы, включая кровоизлияние в мозг и коллапс легкого. По словам его сестры, Оливер попал в реанимацию и перенес срочную операцию. Его состояние постепенно стабилизируется. Семье удалось собрать более 110 тысяч долларов для покрытия медицинских расходов.

Пилотом вертолета оказался Эрик Никсон — известный энтузиаст авиации, публиковавший в Сети видео с рискованными трюками и полетами на низкой высоте. Он получил переломы ребер и позвоночника. К счастью, мужчина остался жив.

Вертолет Никсона участвовал в ежегодном мероприятии Cars N' Copters, которое собирает владельцев редких автомобилей и частных воздушных судов. По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ хвостового винта.

Расследование инцидента продолжается. Семья мальчика поблагодарила всех, кто оказывает поддержку, и попросила молиться о его скорейшем выздоровлении.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Происшествие Авиакатастрофа Мошенник Взрыв Сертификат Пенсия Больница Здоровье Беременность Маткапитал Пособие Выплата Посольство Вертолет
