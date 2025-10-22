«Везут будто в рабство»: последнее сообщение Веры Кравцовой, проданной на органы

Маленькая Вера никогда не могла усидеть на месте и торопилась жить Источник: Вера Кравцова / Vk.com

Азия для тысяч молодых людей — это синоним увлекательных путешествий, свободы и карьерных возможностей, которые не удалось реализовать на родине. В погоне за мечтой многие теряют связь с реальностью, критическое мышление, а вместе с ними и чувство самосохранения. Взамен рискуют получить билет в один конец.

В последнее время тем самым пунктом назначения, в котором разбиваются все мечты, стала Мьянма. Точнее, буферная зона, контроль над которой после военного переворота в феврале 2021 года захватила хунта. На этой территории, где не действуют никакие человеческие законы, как грибы после дождя растут call-центры — по сути, города с процветающей работорговлей. Оказаться здесь несложно, а вот сбежать, как говорят очутившиеся здесь, нереально.

Этой осенью об азиатских скам-центрах стали говорить особенно часто. И поводы весомые. Сначала вся страна узнала историю Дашимы Очирнимаевой, которая попала в рабство, но ее всё же удалось освободить. Не успели утихнуть страсти по Дашиме, как стало известно еще об одной жертве работорговцев — Вере Кравцовой из Минска. Ее семья получила похоронку, в которой говорилось, что их дочь умерла от сердечного приступа в деревне Пхлу, после чего ее тело кремировали.

В СМИ разлетелась информация, что Веру на самом деле продали на органы, а тело сожгли. Родственники девушки не верят в вероятность такого исхода, а близкие рассказывают, как Кравцова оказалась в рабстве.

«Самая красивая девочка во всем Китае»

Говорят, что Вера Кравцова выступала на шоу «Голос» (12+) на Первом канале, но это «трудности перевода». На деле девушка участвовала в клаб-шоу «Голос» в минском клубе Burlesque в 2017 году, и то любительское выступление не имеет никакого отношения к известной франшизе.

На сцену Веру тянуло всегда. Она с самого детства пристрастилась к музыке, училась петь и играть на духовых инструментах. А еще ей никогда не сиделось на месте. Она постоянно подрабатывала то в сфере услуг, то в общепите и в результате накопила на свое первое путешествие. В Азию.

В 2018 году, когда Вере было 20 лет, она улетела в Китай. Оттуда отправилась в Сингапур, Гонконг, Вьетнам. Девушка не только меняла города и страны, но и пробовала себя в разных профессиях: пела в клубах и барах, доставляла еду, учила детей. Жизнь Веры была полна движения, впечатлений и открытий. И родители поддерживали каждое ее начинание. Отец то и дело уверял, что у нее всё получится, а мать называла «самой красивой девочкой во всем Китае».

«Это оказался не Таиланд»

Временами Вера возвращалась домой, но ее то и дело тянуло обратно в путешествия. В последний раз она была в Минске этим летом, где работала курьером в кафе.

— Она была очень ярким, отзывчивым человеком, — рассказала коллега девушки Мария Новицкая в эфире программы «Малахов» (16+). — Когда я ее увидела, я сразу почувствовала — родственная душа. Мне хотелось идти на работу, когда она была в смене. Это поднимало мне настроение.

При трудоустройстве Вера сказала работодателю, что настроена серьезно и не намерена скоропостижно бросать работу, но спустя пару месяцев, 31 августа, положила заявление об увольнении на стол. Это был ее последний рабочий день. Как оказалось, девушка нашла работу в Таиланде.

— Мне было грустно, что она уезжает. Но мы были рады за нее. Она описывала эту работу как что-то, чего ей всегда хотелось, — рассказывает Мария Новицкая.

Вакансия, на которую откликнулась Вера, было объявлением о приеме моделей для работы в Таиланде. Вот только уже 25 сентября она прислала своей подруге Виктории аудиосообщение, в котором рассказала, что там, куда ее привезли, Таиландом и не пахнет.

— Доехала до города, где работаю. Это оказался не Таиланд, — рассказывала девушка. — Приехала в Бангкок. Должна была оттуда ехать сразу же в другой город. В итоге застряла в Бангкоке на восемь дней. Меня повезли в другую страну, Мьянма, на машине. Потом мы пересекли реку, и потом с этой реки меня забрали с утра, и мы поехали. Ехали 12 часов. Забираемся на гору. Там война. Из-за этого тот путь, который был обычный, он неходовой. Два дня добиралась до своей работы. Вчера первый рабочий день был. Пока вливаюсь в работу, вливаюсь в это всё.

«Видите, что живу? И буду ждать»

Вместо обещанного подиума Веру ждал ад — работа в одном из скам-центров Мьянмы. Там ее, как и сотни других жертв, заставляли под видом флирта на сайтах знакомств выманивать деньги у мужчин, переводя их мошенникам.

В начале октября связь с Верой оборвалась. Мать первой забила тревогу и обратилась в белорусское посольство во Вьетнаме. Дипломаты вместе с силовиками нескольких стран оперативно подключились к работе, но оказалось уже поздно. Родители получили справку о том, что Веры больше нет.

«Вера Кравцова, 27-летняя гражданка республики Беларусь, работавшая в Мьянме в деревне Пхлу… умерла от сердечного приступа», — говорилось в похоронке.

Там же было указано, что тело девушки кремировали «надлежащим образом».

Вот только оказалось, что эта справка пришла родителям 10 октября — практически за неделю до того, как у Веры якобы остановилось сердце.

Раньше также появлялась информация, что, прежде чем сообщить родным о кремации, работорговцы пытались вымогать у Кравцовых выкуп в 500 тысяч долларов. Семья эту информацию отрицает и не верит, что их любимой дочки и внучки больше нет.