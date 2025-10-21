НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Всплыли загадочные детали. Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, снова попытались найти

Всплыли загадочные детали. Семью Усольцевых, пропавшую в Красноярском крае, снова попытались найти

Поисковую операцию уже называют беспрецедентной

188
Глава семьи считается опытным туристом | Источник: Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского краяГлава семьи считается опытным туристом | Источник: Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Глава семьи считается опытным туристом

Источник:

Ирина Усольцева / VK, ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Пропажа семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает вызывать вопросы, споры и даже конспирологические теории. Тем временем спасатели не оставляют попыток найти следы пропавших — последнее обследование местности провели 18–19 октября. Собрали последние слухи — и, что важнее, достоверные факты о громком деле.

Так, источник издания «Аргументы и факты» заявил, что некоторых волонтеров, участвовавших в поисках, попросили подписать соглашение о неразглашении. Из-за этого в интернете начали множиться самые безумные теории: вплоть до того, что семью якобы могли найти и задержать силовики. Никаких подтверждений для таких гипотез нет.

Зона поисков уже покрыта снегом | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.comЗона поисков уже покрыта снегом | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.com

Зона поисков уже покрыта снегом

Источник:

КГКУ «Спасатель» / vk.com

В статье портала Life.ru эксперты обращают внимание и на другую странность: несмотря на обширные поиски, достоверных следов пропавших найдено не было. Главная «улика» — это одно кострище, которое волонтеры назвали «костром последней надежды».

Тем временем поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал отчет о поиске семьи Усольцевых в Партизанском районе. Эту поисковую операцию в отряде назвали беспрецедентной. Подробности передают наши коллеги из NGS24.RU.

«Беспрецедентный поиск семьи Усольцевых стал серьезным испытанием. 12 дней поиска в сложнейших условиях. 225 звонков на горячую линию. Общая протяженность треков — 7360 км. 1556 участников поиска. Сотни и тысячи километров, преодоленных ради одной цели — найти. Помочь. Десятки открытых сердец, бьющихся в унисон. Замерзшие руки, стертые в кровь ноги. Неравнодушные люди, сотрудники, выполняющие долг днями и ночами; те, кто оставил свои дела, свою семью. Кто помог тем, чем мог. Вся страна увидела, что такое сила духа, отзывчивость и неравнодушие», — говорится в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края.

Группировка краевых спасателей выехала на место 18 октября. Они продолжают искать Усольцевых | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.comГруппировка краевых спасателей выехала на место 18 октября. Они продолжают искать Усольцевых | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.com

Группировка краевых спасателей выехала на место 18 октября. Они продолжают искать Усольцевых

Источник:

КГКУ «Спасатель» / vk.com

Спасатели обследуют территорию пешком и на квадроциклах | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.comСпасатели обследуют территорию пешком и на квадроциклах | Источник: КГКУ «Спасатель» / vk.com

Спасатели обследуют территорию пешком и на квадроциклах

Источник:

КГКУ «Спасатель» / vk.com

В своем сообщении поисковики благодарят каждого, кто участвовал в поисках.

«Огромное спасибо, друзья. Ваша надежность и непоколебимость придавали сил двигаться дальше», — говорится в сообщении поискового отряда.

Благодарность поисковики также выражают неравнодушным представителям бизнеса и власти, профильным службам, министерствам и ведомствам, журналистам и всем, кто помогал распространять информацию о поисках.

Сейчас продолжает искать семью Усольцевых в тайге группировка краевых спасателей. Их снова направили в Кутурчин Партизанского района накануне, 18 октября, по заявке от краевого МВД.

Несколько дней назад мы публиковали репортаж с места поиска семьи Усольцевых. Тогда волонтеры начали сворачивать там свою деятельность, значительно уменьшилась группировка МЧС, спасателей и других служб. Активная фаза поисков была, по сути, завершена и не принесла никаких результатов.

На этой неделе участники поисков, родственники и знакомые Усольцевых также выступили в ток-шоу «Пусть говорят». В студии обсуждали, что еще могло произойти с Сергеем и Ириной Усольцевыми и их пятилетней дочерью Ариной. Среди прочих версий высказывались и такие, в которых пропавшие могли стать жертвами браконьеров или сектантов.

Светлана ЧернушевичСветлана Чернушевич
Светлана Чернушевич
корреспондент NGS24.RU
