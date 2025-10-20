Учитель подрался со школьником из-за игрушки в Бурятии. Мальчик получил серьёзную травму: кадры

Мальчик получил травму Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

В сельской школе Бурятии разгорелся скандал после конфликта между учителем физики и учеником средних классов. По свидетельствам одноклассников, подросток на уроке баловался водным пистолетом, стрелял в преподавателя и провоцировал его. В ответ педагог дал школьнику подзатыльник, после чего отвел его в раздевалку, где между ними произошла потасовка. Конфликт быстро пресекли, но последствия оказались серьезными — мальчик получил перелом.

Наблюдателей веселило происходящее Источник: Mash / Telegram

«В Посельской СОШ Иволгинского района произошёл недопустимый инцидент — во время конфликта между учителем и учеником несовершеннолетний получил серьёзную травму (перелом кисти)… Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина. в своем Telegram-канале.

Коллеги учителя утверждают, что мальчик сам подстрекает преподавателя Источник: Mash / Telegram

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как школьник с учителем начинают драку, махая руками, а потом всё набирает обороты. На втором видео оппоненты уже лежат на полу, крепко вцепившись друг в друга. Сначала наблюдателей веселило происходящее, однако затем очевидцев охватила паника. В итоге учителя со школьником удалось разнять.

Коллеги преподавателя встали на его защиту, создав петицию, в которой утверждают, что он стал жертвой системной травли со стороны ученика, передает Telegram-канал Mash. Они подчеркивают, что современные школьники зачастую чувствуют свою безнаказанность, а педагоги лишены действенных инструментов для поддержания дисциплины. Авторы обращения потребовали привлечь к ответственности не только учителя, но и самого подростка.