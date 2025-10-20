НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

с-в.

 757мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Отобрали квартиру из-за кредита
На Соколе сдали новый дом
Построят новый микрорайон
«Умные решения» в недвижимости
Реорганизация спортшкол
Где быстро и надежно подготовить авто к холодам
Ретро Ярославль
Бизнес по-женски
Новый сериал
Отзыв на отдых во Вьетнаме
Происшествия Учитель подрался со школьником из-за игрушки в Бурятии. Мальчик получил серьёзную травму: кадры

Учитель подрался со школьником из-за игрушки в Бурятии. Мальчик получил серьёзную травму: кадры

В произошедшем разбирается прокуратура

180
Мальчик получил травму | Источник: Роман Марьяненко / E1.RUМальчик получил травму | Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Мальчик получил травму

Источник:
Роман Марьяненко / E1.RU

В сельской школе Бурятии разгорелся скандал после конфликта между учителем физики и учеником средних классов. По свидетельствам одноклассников, подросток на уроке баловался водным пистолетом, стрелял в преподавателя и провоцировал его. В ответ педагог дал школьнику подзатыльник, после чего отвел его в раздевалку, где между ними произошла потасовка. Конфликт быстро пресекли, но последствия оказались серьезными — мальчик получил перелом.

Наблюдателей веселило происходящее

Источник:

Mash / Telegram

«В Посельской СОШ Иволгинского района произошёл недопустимый инцидент — во время конфликта между учителем и учеником несовершеннолетний получил серьёзную травму (перелом кисти)… Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина. в своем Telegram-канале.

Коллеги учителя утверждают, что мальчик сам подстрекает преподавателя

Источник:

Mash / Telegram

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как школьник с учителем начинают драку, махая руками, а потом всё набирает обороты. На втором видео оппоненты уже лежат на полу, крепко вцепившись друг в друга. Сначала наблюдателей веселило происходящее, однако затем очевидцев охватила паника. В итоге учителя со школьником удалось разнять.

Коллеги преподавателя встали на его защиту, создав петицию, в которой утверждают, что он стал жертвой системной травли со стороны ученика, передает Telegram-канал Mash. Они подчеркивают, что современные школьники зачастую чувствуют свою безнаказанность, а педагоги лишены действенных инструментов для поддержания дисциплины. Авторы обращения потребовали привлечь к ответственности не только учителя, но и самого подростка.

В прокуратуре района сообщили, что специалисты выезжали в школу и проверили там обстановку. Ведомство взяло дело на контроль и поручило управлению образования разобраться в ситуации.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Драка Школа Учитель Перелом
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 минут
Ну и ученичек,борзый и наглый! Такого из школы отчислить,с соответствующей характеристикой!
Гость
13 минут
Ну нормально всё... К этому же и шли... Нападение на преподавателя, и он же будет признан виновным... А лапку агрессору могли отломить и при попытке оттащить от жертвы. Но кому из истерящих, яжелучшезнаюкаквоспитывать, это придет в голову.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление