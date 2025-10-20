В Китае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы: пассажиры пропали без вести. Новости 20 октября

Фото из аэропорта в Санкт-Петербурге — там в этот день самолет тоже выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Источник: Mash / Telegram

Новые учебники по географии

Российских школьников ждут новые учебники географии. Их полностью перепишут, на их создание может уйти около четырёх лет. С такой инициативой выступил президент Русского географического общества Сергей Шойгу. В интервью «Российской газете» он рассказал, что идея создать собственный учебник географии для РФ принадлежит президенту Владимиру Путину.

Шойгу раскритиковал старые пособия, заявив, что раньше в учебниках географии «все было и скучно, и поверхностно, и местами даже наивно политизировано». В пример он привёл цитаты из старых учебников: «Помню, в одном старом учебнике о Забайкалье писали: „Лесов тут нет, потому что все вырубили браконьеры и продали“. А в другом — что „вся территория загрязнена нефтедобычей, жить невозможно, можно работать только вахтой“».

«Такое читать детям нельзя. География должна пробуждать интерес и гордость, а не чувство вины», — отметил он.

Самолет выехал за полосу и оказался в воде в Гонконге

В аэропорту Гонконга грузовой самолёт после посадки съехал с полосы и оказался в воде. Двое рабочих пропали без вести.

Инцидент произошёл с грузовым «Боингом-747» авиакомпании Emirates, который прибыл из Дубая. По предварительным данным, после приземления самолёт столкнулся с автомобилем аэропорта, после чего выкатился за пределы взлётной полосы прямо в море.

Автомобиль с двумя рабочими также упал в воду. Их ищут экстренные службы, есть опасения, что люди могли погибнуть.

Россиянам рассказали, как выгоднее хранить деньги

Замминистра финансов Алексей Моисеев назвал самый надежный способ сберечь деньги. По его словам, лучшим способом сохранить сбережения являются рублевые инструменты. На короткий срок — это банковские вклады, а на более длительный — облигации федерального займа (ОФЗ). С таким заявлением Моисеев выступил на церемонии открытия торгов золотом на Петербургской бирже.

«Конечно, в рубле — это самый лучший способ. ОФЗ — это способ хранить сбережения, который рассчитан на более длительный срок. Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах в банках в рублях, безусловно», — сказал Моисеев.

Он также добавил, что золото, как и ОФЗ, стоит рассматривать как долгосрочную инвестицию, а не как актив для ежедневных спекуляций.

На тайском острове Пханган задержали около 20 россиян

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции, за последние несколько дней на популярном у туристов острове были задержаны около 20 граждан России. По информации источника, большинство задержаний связаны с нарушениями визового режима.

«В камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три—пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — поделился он.

Массовое отравление готовой едой

В Бурятии резко выросло число людей, которые отравились в ЧП с готовой едой. По последним данным, заболели уже 89 человек, больше половины из них — 55 — находятся в больницах.

Как сообщила вице-премьер правительства региона, министр здравоохранения Евгения Лудупова в своем Telegram-канале, у 11 пострадавших подтвердился сальмонеллез.

Вспышка кишечной инфекции произошла в Улан-Удэ. По данным проверок, все заболевшие покупали готовую продукцию от компании «Восток» в магазинах сети «Николаевский». На самом предприятии обнаружили массу нарушений санитарных норм. По этому факту уже возбуждено уголовное дело.

В Новосибирской области трое детей устроили массовый погром на кладбище

В селе Заливино Кыштовского района произошел шокирующий инцидент. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, неизвестные вандалы повредили больше 80 надгробных памятников на местном кладбище.

Выяснилось, что к разрушениям, которые случились днем 15 октября, причастны трое младшеклассников — дети 2016 и 2018 годов рождения. Какое именно наказание может грозить несовершеннолетним, пока не уточняется.

«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района», — говорится в сообщении ведомства.

Самолет выкатился за пределы полосы в Санкт-Петербурге

Аэропорт Пулково в Петербурге ночью 20 октября некоторое время не принимал и не отправлял рейсы из-за выката самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, передают наши коллеги из «Фонтанки».

Первое сообщение об этом инциденте появилось в телеграм-канале аэропорта в 4:27: «Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси».

Самолет благополучно приземлился в 3:40, но на земле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Люди — пассажиры и члены экипажа — не пострадали.

По данным РИА Новости, на борту были 162 человека: 155 пассажиров и семь членов экипажа. Это рейс J2 020 Санкт-Петербург — Баку. Он отправился в 0:30, а после вылета была выявлена неисправность — не убралась стойка шасси. Около трех часов самолет вырабатывал топливо вокруг Пулково.