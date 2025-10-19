В духе боевиков про Арсена Люпена: в Париже за семь минут обчистили Лувр

Грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написал в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

Лувр — один из самых известных музеев мира и старейший музей Европы. Расположен в центре Парижа, на берегу реки Сена.

В музее хранятся такие шедевры мирового искусства, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Коронация Наполеона» Жак-Луи Давида, «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра, Венера Милосская и Ника Самофракийская.