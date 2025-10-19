НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 757мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Питание в холода
На Соколе сдали новый дом
Отзыв на отдых во Вьетнаме
«Умные решения» в недвижимости
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Тарифы на парковку
Новые ёлки
Ярославцы назвали лучшую столовую
Новый микрорайон у моста
Происшествия В духе боевиков про Арсена Люпена: в Париже за семь минут обчистили Лувр

В духе боевиков про Арсена Люпена: в Париже за семь минут обчистили Лувр

Из музея вынесли коллекцию украшений Наполеона

189

Грабители скрылись на мотороллерах

Источник:

Starhit.ru / Telegram

Грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.

«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написал в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.

Лувр — один из самых известных музеев мира и старейший музей Европы. Расположен в центре Парижа, на берегу реки Сена.

В музее хранятся такие шедевры мирового искусства, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Коронация Наполеона» Жак-Луи Давида, «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра, Венера Милосская и Ника Самофракийская.

Преступники попали в здание с набережной реки Сены. Там сейчас идут строительные работы. Злоумышленники воспользовались грузовым лифтом.

Вероятно, грабители вдохновились лучшими боевиками про «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена. Предполагается, что их было трое. Двое из них разбили стёкла и вошли внутрь, а третий остался снаружи. После ограбления они скрылись на мотороллерах. На всё это им потребовалось всего 7 минут, передают местные СМИ.

Арсен Люпен (фр. Arsène Lupin) — главный герой романов и новелл французского писателя Мориса Леблана (1864–1941). Люпена называют «джентльменом-грабителем». Он — мастер перевоплощения, часто меняет черты лица, цвет волос, стиль одежды и даже характер. По мотивам приключений Арсена Люпена снято более двух десятков экранизаций, а также существует ряд постановок и комиксов.

По информации Le Parisien, злоумышленники похитили ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Эти драгоценности размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

После ограбления около Лувра нашли корону супруги императора Наполеона III, пишет Parisien. Издание Le Figaro сообщило, что музей «немедленно закрыл свои двери по исключительным причинам».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лувр Ограбление Париж Украшение Наполеон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление