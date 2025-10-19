В духе боевиков про Арсена Люпена: в Париже за семь минут обчистили Лувр

Грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.
«Ограбление произошло сегодня утром в Лувре. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией. Проводятся следственные действия», — написал в соцсети X министр культуры Франции Рашида Дати.
Лувр — один из самых известных музеев мира и старейший музей Европы. Расположен в центре Парижа, на берегу реки Сена.
В музее хранятся такие шедевры мирового искусства, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Коронация Наполеона» Жак-Луи Давида, «Большая одалиска» Жана Огюста Доминика Энгра, Венера Милосская и Ника Самофракийская.
Преступники попали в здание с набережной реки Сены. Там сейчас идут строительные работы. Злоумышленники воспользовались грузовым лифтом.
Вероятно, грабители вдохновились лучшими боевиками про «джентльмена-грабителя» Арсена Люпена. Предполагается, что их было трое. Двое из них разбили стёкла и вошли внутрь, а третий остался снаружи. После ограбления они скрылись на мотороллерах. На всё это им потребовалось всего 7 минут, передают местные СМИ.
Арсен Люпен (фр. Arsène Lupin) — главный герой романов и новелл французского писателя Мориса Леблана (1864–1941). Люпена называют «джентльменом-грабителем». Он — мастер перевоплощения, часто меняет черты лица, цвет волос, стиль одежды и даже характер. По мотивам приключений Арсена Люпена снято более двух десятков экранизаций, а также существует ряд постановок и комиксов.
По информации Le Parisien, злоумышленники похитили ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Эти драгоценности размещали в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.
После ограбления около Лувра нашли корону супруги императора Наполеона III, пишет Parisien. Издание Le Figaro сообщило, что музей «немедленно закрыл свои двери по исключительным причинам».