В Башкирии — взрыв на заводе. Люди остались под завалами, есть раненые

На месте ЧП продолжаются работы Источник: Руфина Калимуллина / UFA1.RU

На заводе «Авангард» в Башкирии в одном из цехов произошел взрыв. Информацию об этом 17 октября сообщили в мэрии Стерлитамака.

«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства, — пояснили в мэрии. — Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации».

На место выехали экстренные службы. В ходе работ выяснилось, что есть пострадавшие. Их число постепенно выросло до восьми человек.

«Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других — состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Радий Хабиров, глава Башкирии.

Он добавил, что поиски продолжаются, всех остальных работников завода вывели в безопасное место, за периметр взрыва. Мэрия Стерлитамака со ссылкой на руководство предприятия сообщает, что под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна.