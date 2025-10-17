НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия В Башкирии — взрыв на заводе. Люди остались под завалами, есть раненые

В Башкирии — взрыв на заводе. Люди остались под завалами, есть раненые

Собрали главную информацию о ЧП

294
На месте ЧП продолжаются работы | Источник: Руфина Калимуллина / UFA1.RUНа месте ЧП продолжаются работы | Источник: Руфина Калимуллина / UFA1.RU

На месте ЧП продолжаются работы

Источник:

Руфина Калимуллина / UFA1.RU

На заводе «Авангард» в Башкирии в одном из цехов произошел взрыв. Информацию об этом 17 октября сообщили в мэрии Стерлитамака.

«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства, — пояснили в мэрии. — Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации».

На место выехали экстренные службы. В ходе работ выяснилось, что есть пострадавшие. Их число постепенно выросло до восьми человек.

«Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других — состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Радий Хабиров, глава Башкирии.

Он добавил, что поиски продолжаются, всех остальных работников завода вывели в безопасное место, за периметр взрыва. Мэрия Стерлитамака со ссылкой на руководство предприятия сообщает, что под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна.

За ситуацией в режиме онлайн следят наши коллеги из UFA1.RU.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Завод Башкирия Авангард Спасатель Завалы
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Не поддавайтесь панике! Всё идет по плану!
Гость
17 минут
Взрыв на заводе чего? Мороженого?
Читать все комментарии
