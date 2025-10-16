НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле вспыхнула квартира в многоэтажке. Видео

В Ярославле вспыхнула квартира в многоэтажке. Видео

Огонь охватил балкон на втором этаже

1 611
В Ярославле загорелся квартира на втором этаже | Источник: Жесть Ярославской области / Vk.com

В Ярославле загорелся квартира на втором этаже

Источник:

Жесть Ярославской области / Vk.com

16 октября в Дзержинском районе Ярославля вспыхнула квартира в многоэтажке. Спасателей вызвали к дому в Архангельском проезде, 1.

«По словам свидетеля в подъезде сильное задымление. Жильцам не удается покинуть квартиры выше 3-го этажа», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославской области».

Как уточнили в ярославском управлении МЧС, пожар начался на балконе квартиры на втором этаже. Всего в доме девять этажей.

Пожар начался на втором этаже

Источник:

Жесть Ярославской области / Vk.com

«По оперативной информации: выехали по сообщению о загорании квартиры. Было направлено четыре автоцистерны и одна автолестница. По приезду было открытое горение на балконе 2 этажа. Объявлен ранг пожара 1-Бис. Локализация и ликвидация открытого горения в 12:46», — сообщили 76.RU в пресс-службе ярославского управления МЧС.

При ранге пожара 1-Бис на месте работают четыре отделения.

После пожара на балконах этажами выше остались следы копоти.

Балконы этажами выше оказались закопчены | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Балконы этажами выше оказались закопчены

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На месте продолжают работу дознаватели МЧС.

Комментарии
4
Гость
50 минут
Как пить дать окурок сверху залетел. Наблюдали такое же в другом жилом доме, когда вспыхнул балкон, а жильцы дома даже не видели и не слышали. При этом дверь с балкона была закрыта, было видно как пожарные ее открывали, когда выходили тушить. Посмотрите сколько возле домов окурков. Единицы их не бросают вниз. Остальным воспитание не позволяет потушить и выбросить в квартире.
Гость
1 час
Подслушано у Жести
Читать все комментарии
