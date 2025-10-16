В Ярославле вспыхнула квартира в многоэтажке. Видео

В Ярославле загорелся квартира на втором этаже Источник: Жесть Ярославской области / Vk.com

16 октября в Дзержинском районе Ярославля вспыхнула квартира в многоэтажке. Спасателей вызвали к дому в Архангельском проезде, 1.

«По словам свидетеля в подъезде сильное задымление. Жильцам не удается покинуть квартиры выше 3-го этажа», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославской области».

Как уточнили в ярославском управлении МЧС, пожар начался на балконе квартиры на втором этаже. Всего в доме девять этажей.

Пожар начался на втором этаже Источник: Жесть Ярославской области / Vk.com

«По оперативной информации: выехали по сообщению о загорании квартиры. Было направлено четыре автоцистерны и одна автолестница. По приезду было открытое горение на балконе 2 этажа. Объявлен ранг пожара 1-Бис. Локализация и ликвидация открытого горения в 12:46», — сообщили 76.RU в пресс-службе ярославского управления МЧС.

При ранге пожара 1-Бис на месте работают четыре отделения.

После пожара на балконах этажами выше остались следы копоти.

Балконы этажами выше оказались закопчены Источник: Жесть Ярославль / Telegram