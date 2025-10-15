Девушка из Белоруссии прилетела в Таиланд. Ее продали на органы, а тело сожгли

Погибшей было всего 26 лет Источник: Mash / Telegram

Туристку из Белоруссии продали на органы в Мьянме. Затем ее тело сожгли. Об этом пишут телеграм-каналы SHOT и Mash.

По их данным, девушка приехала работать в Таиланд моделью. Однако там вместо собеседования ее увезли в Мьянму, где сделали рабыней и заставили работать в скам-центре. Это печально известные места, где девушек заставляют разводить на деньги иностранцев через интернет.

Однако у бывшей туристки, видимо, плохо получалось «работать» мошенницей — она не приносила хозяевам достаточно денег. Связь с ней пропала 4 октября. Позднее стало известно, что ее буквально разобрали на органы.

«Сначала за ее тело потребовали у родных $500к, а через несколько дней сказали, что погибшую кремировали. Сейчас семья ведет переговоры о возвращении праха на родину», — пишет Mash.

Девушку звали Верой, ей было 26 лет.

«Эта поездка в Таиланд была для Веры не первой. Она часто путешествовала, была в Китае, Вьетнаме, на Бали. СМИ писали, что в 2017-м минчанка принимала участие в шоу „Голос“ — но нет. Она однажды выступила в минском клубе на фоне баннера локального бурлеск-фестиваля, стилизованного под „Голос“», — пишет Mash.