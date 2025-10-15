«Личинка бандита»: выяснилось, что за сын прокурора был с дочерью главаря банды Цапка, которая на Mercedes въехала в дом

Анастасию лишили водительских прав на год и восемь месяцев Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Громкая история о ДТП с дочерью Сергей Цапка, лидера кущевской ОПГ, дошла до федерального телеканала. Анастасия Оделин Феррер врезалась на Mercedes-Benz стоимостью почти 20 миллионов рублей в жилой дом под Таганрогом. Автомобиль проломил стену и разрушил две комнаты, одна из которых была детской. В программе «Малахов» журналист 161.RU и жертвы банды Цапков обсудили, понесет ли наказание наследница криминального авторитета, и узнали, кто был с ней в машине.

27 сентября дочь главаря кущевской банды Сергея Цапка Анастасия Оделин Феррер протаранила на своем Mercedes частный дом в поселке Николаевка под Таганрогом. Чудом никто не пострадал. Сразу после того, как об аварии стало известно, мама Анастасии Анжела-Мария решила уладить конфликт с жильцами мирно. Но после визита вопрос так и остался открытым. 5 октября стало известно, что семья Анастасии всё же возместила ущерб собственникам дома — они заключили мировое соглашение. Саму девушку лишили водительских прав на год и восемь месяцев, а также выписали штраф в 45 тысяч рублей.

«Пересекает две сплошные, выезжает на встречку»

Программа началась с видеокадров, на которых видно, что Анастасия ехала с большой скоростью. Как выяснилось позже, дочь главаря банды неслась по сельской местности со скоростью 136 километров в час при разрешенных 60.

Автомобиль ехал на большой скорости и врезался в частный дом Источник: ENews112

Корреспондент 161.RU Сабина Бондарь рассказала в студии, что информация о том, что за рулем люксового автомобиля была дочь криминального авторитета Сергея Цапка, резво понеслась по Сети. Журналисты сразу заинтересовались ДТП.

ОПГ в Кущевской действовала с начала 1990-х до 2010 года. Лидером банды был Николай Цапок. В 2002 году его застрелили, и руководить ОПГ стал его брат Сергей. Он и ключевые участники ОПГ получили пожизненное после бойни в Кущевке, когда убили 12 человек. Сергей Цапок умер в 2014 году в краснодарском СИЗО.

— Фамилия Цапок до сих пор вызывает дичайший ужас и шок на юге России. Естественно, как ни звучит это сейчас цинично, но если в ДТП мелькает известная фамилия, то это всегда вызывает интерес у журналистов, — пояснила Сабина Бондарь. — Безусловно, ажиотаж вокруг этой истории начал развиваться очень быстро. Нам удалось подтвердить, что за рулем автомобиля была именно Анастасия.

Очевидцы происшествия сообщили в предварительных показаниях, что Анастасия не стоит на ногах. Девушка была в состоянии опьянения. Позже эту информацию официально подтвердили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Соцсети Анастасии переполнены снимками из-за рубежа Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

— Идет СВО, парни погибают, вся страна помогает, а пьяные малолетки катаются на машинах. Я понимаю любого журналиста. Он заходит в ее запрещенные соцсети и видит огромное количество машин, брендов. Если полистать ленту, ты просто не можешь сосчитать количество авто, которые она получает в качестве подарков, — прокомментировал ведущий Андрей Малахов. — И самое ужасное, что она учится в Москве и может ездить по улицам столицы.

В программе продемонстрировали также видеокадры, которые Анастасия сама выложила в своих соцсетях. На видео дочь Цапка пересекает две сплошные, выезжает на встречку и гоняет по ночным улицам с огромной скоростью.

Журналист рассказала, что Анастасия поменяла фамилию Цапок на Оделин Феррер, поэтому информация о ДТП изначально разнилась в Сети Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

После ДТП в Сети появилась информация, что за рулем автомобиля была не Настя. Позже стало известно, что это слухи, а Анастасия просто сменила фамилию и взяла девичью фамилию матери Оделин Феррер. Именно поэтому большинство представителей СМИ не могли сразу подтвердить информацию о ней.

«У меня руки и совесть чисты»

Как выяснилось, мать Сергея Цапка Надежда также имела судимость. Федеральные журналисты дозвонились к бабушке Анастасии. Та признала, что за рулем была именно Анастасия, но не стала обсуждать аварию, обвинив журналистов в негативе.

Надежда Цапок назвала представителей прессы ущемленными людьми Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

В гостях у Малахова был депутат Госдумы Виталий Милонов, который высказался по поводу «золотой молодежи», устроившей ДТП. Депутат не выбирал выражений и подчеркнул, что за подобное происшествие Анастасия должна понести большее наказание, чем просто штраф и лишение прав. Что касается матери Цапка, которая после бойни в Кущевке также оказалась на скамье подсудимых, Милонов отметил отсутствие раскаяния и вседозволенность. На видеокадрах за решеткой Надежда Цапок сказала журналистам: «У меня руки и совесть чисты».

— Видя эти свиные хари… И я даже не хочу извиняться… Это всё просто омерзительно. В то время, когда страна живет помогая фронту, когда люди по копейке жертвуют, вот эти позолоченные личинки, вот эти отпрыски, слава богу, сдохшего бандита нагло плюют всем нам в лицо, — высказался Виталий Милонов. — Гоняют на своих машинах дорогостоящих, делают свои операции, живут шикарной жизнью… Надо обязательно проверить, на какие деньги она живет, ведь она не работает. Она ни профессор, ни художник. Она просто личинка бандита.

Виталий Милонов потребовал тщательного расследования происшествия Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Милонов добавил, что всё, чем сегодня пользуется Анастасия, — это кровавые деньги.

Хозяин дома, куда врезался Mercedes-Benz, был не в восторге от информации о том, кто был за рулем. Он пообщался с журналистами федерального канала и рассказал, что не готов заново переживать события того дня. В программе не раз демонстрируют видеокадры, где Анастасия едет за рулем вместе с собакой, нарушая правила дорожного движения.

«Это пощечина правоохранительной системе»

Корреспонденты канала «Россия 1» пообщались и с очевидцами аварии. Жители Николаевки рассказали, что Анастасия и ее спутник вели себя крайне по-хамски после ДТП. По словам местной жительницы, девушка вылезла из-за водительского сиденья, а парень — с пассажирского рядом.

Очевидцы рассказали о моменте ДТП Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

— Я говорю им, что звоню в 112. Парень подбегает с бешеными глазами и говорит: «Не надо никуда звонить. Не надо». Парень, который был на пассажирском сиденье, подошел к своей девушке и говорит: «Любимая, ты так классно припарковалась. Я тебя люблю». Потом он ее целует. А она на ногах не стоит. Она падает. Он ее поднимает, она держится за столб и падает. Он ее снова поднимает.

Девушка добавила, что после аварии молодежь еще распивала пиво, а бутылка так и осталась лежать на земле. Другие очевидцы аварии рассказали, что молодые люди возмущались из-за зевак, которые собрались вокруг дома.

— Они кричат: «Что вы тут собрались? Ничего же не случилось. Врезались и ладно», — рассказала еще одна жительница села. — Это были шутки, смешочки. Мол, мама приедет и всё решит. Парень кричал, что он сын прокурора и отец всё порешает. Потом уже стало известно, что он уже сидел за наркотики. Попутчик Анастасии Цапок даже признался, что он отсидел всего десять дней, после чего его выкупили.

Жители Николаевки рассказали, что позже молодой человек стал говорить иное: «Скоро приедет мама на Bentley и всё решится. Деньги есть».

— Мама действительно приехала на Bentley, но она ее оставила чуть дальше от людских глаз. К дому подошла пешком. Она сказала парню: «Я тебя вытащила, я тебя и посажу», — рассказала очевидица ДТП.

Анастасия ведет роскошный образ жизни, путешествует и меняет дорогие автомобили Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

— Это пощечина. Это вызов всей правоохранительной системе нашей страны. Я уверен, что и новый прокурор, и новый представитель суда возьмут под контроль эти дела, — прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. — Я надеюсь, будет доведено расследование до конца и за то, что она пьяная воткнула свою золоченую галошу в дом, и за то, сколько денег они скрыли.

Милонов считает, что мать Анастасии должна отчитаться налоговым органам. Стало также известно, что Анастасия Оделин Феррер числится в одном из самых престижных вузов столицы.

«Кто был в машине с Анастасией?»

Журналисты телеканала выяснили имя попутчика Насти. Это некий Виктор Волков. Как выяснилось, молодой человек блефовал, когда говорил, что является сыном прокурора и отец «порешает все вопросы» и «поставит гаишников на колени».

Эксперты программы были шокированы откровениями молодого человека Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Именно эти фразы он выкрикивал толпе жителей, когда на место ДТП приехали сотрудники Госавтоинспекции. У Волкова подписка о невыезде, поэтому на программу он приехать не смог. Журналисты связались с ним по видеосвязи. По словам Виктора, молодая пара была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

— Мы ехали в деревню поздравить мою бабушку с днем рождения. Обратно ехали выпившие. Настя начала давить тапочку в пол, и не въехали в поворот. После чего я вытащил ее из машины, сам вылез. У меня разбитая голова была, кровь шла, — рассказал Волков. — Я достал ее из машины и сказал: «Малышка, сейчас будут проблемы». Приехали сотрудники ДПС, скорая. Они сначала меня в машину забрали и говорили, что я за рулем был. Я сказал, что за рулем была подруга, а не я.

Виктор Волков согласился на беседу с журналистами, чтобы защитить Анастасию Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Волков также рассказал, что с матерью Анастасии виделся только два раза. Третья встреча была на месте ДТП. На вопрос журналиста, действительно ли он сын прокурора, Виктор с улыбкой ответил: «Та не». Матери Анастасии Волков просто сказал: «Получилось как получилось», но та была в гневе.

— Ну, она очень ругалась прямо. Очень сильно. Готова была прямо прибить чем-нибудь, но понимала, что нельзя, — признался попутчик Анастасии. — Она сразу поняла, что мы выпившие были. Думаю, что она всё понимает и всё нормально будет.

Волков сказал, что шансов с Настей у него теперь ноль. Во время интервью дочь Цапка написала Виктору СМС: посоветовала ему закрыть рот, если он общается с журналистами.

Волков показал, что шансов с Настей у него теперь ноль Источник: программа «Малахов» / Smotrim.ru

Приглашенный на программу психолог Евгения Береза отметила, что у молодого человека «налицо деградация личности и полное отсутствие раскаяния».