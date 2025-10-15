Прихватил 10 кило золота и валюты на 105 млн рублей: как главы одного района друг за другом уходят с должности в наручниках

За последние 13 лет главы Крымского района отправлялись из администрации в СИЗО Источник: Мария Романова / 93.RU

Крымский район Краснодарского края, известный своими плодородными землями и виноделием, в последние годы приобрел сомнительную славу сначала из-за наводнения в 2012 году, а потом из-за скандалов вокруг своих руководителей. Сейчас на всю страну прогремел очередной скандал — задержание главы Сергея Леся. После возбуждения уголовного дела он пытался бежать в микроавтобусе, взяв с собой больше 10 килограммов золота и валюту суммарно на 105 миллионов рублей.

Василий Крутько, Анатолий Разумеев и Сергей Лесь — три последних главы района, каждый из которых покинул пост не по собственной воле, а под конвоем. В отношении всех возбуждены уголовные дела, а Крутько и Разумеев получили реальные сроки.

Портал 93.RU разбирается, как чиновники приходили к власти и почему уходили с рабочих мест только в наручниках.

Крымский район расположен в юго-западной части Краснодарского края, в предгорьях Кавказа, недалеко от Черного моря. Административный центр — город Крымск, находится примерно в 80 километрах от Краснодара и в 50 километрах от Новороссийска. Территория района разнообразна: от равнин Прикубанья до средневысотных гор западной оконечности Большого Кавказа.

Василий Крутько. Осужден после наводнения

Василий Крутько возглавил администрацию Крымского района в 2005 году, на тот момент ему было 42 года. Он начинал карьеру в винсовхозе «Кубань» и считался опытным администратором. Однако его карьера рухнула после трагического наводнения в Крымске в июле 2012 года, унесшего жизни более 170 человек.

Отставка Крутько произошла вскоре после катастрофы, но даже после такой страшной трагедии чиновник смог уйти по собственному желанию: заявление он написал 9 июля 2012 года, сказано на сайте администрации Крымского района. Хотя на тот момент губернатор Александр Ткачев официально отправлял его в отставку — об этом он сообщил в своем обращении после наводнения. Любопытно, что в день отставки Крутько успел заявить, что обстановку в зоне затопления дестабилизируют СМИ, которые «выискивают негатив».

В ночь с 6 на 7 июля 2012 года в Крымском районе резко поднялся уровень воды реки Адагум. Погиб 171 человек, а еще тысячи людей остались без домов и имущества. Портал 93.RU готовил серию публикаций к 10-летию трагедии: фоторепортаж сразу после наводнения, рассказы очевидцев и волонтеров, а также репортаж о новых микрорайонах Крымска, которые построили для пострадавших.

Но позже Крутько всё же обвинили в халатности, приведшей к массовым жертвам. По версии следствия, чиновники администрации Крымского района, включая Крутько, знали о надвигающейся опасности, но не приняли мер по оповещению населения и эвакуации, а также подделали документы для сокрытия бездействия.

В августе 2013 года Крымский районный суд приговорил Крутько к шести годам лишения свободы в колонии-поселении по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Это был самый строгий приговор среди подсудимых по делу о наводнении. Крутько частично признал вину, но настаивал на отсутствии умысла.

Крутько вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в феврале 2016 года, отсидев около трех лет с учетом времени под стражей с 2012 года. Где он сейчас — неизвестно.

Анатолий Разумеев. Осужден за землю и деликатесы из бюджета

Анатолий Разумеев пришел на пост главы Крымского района в 2013 году, вскоре после отставки Крутько. Его назначил Александр Ткачев. Молодой чиновник, а Разумееву тогда было всего 38 лет, позиционировал себя как реформатор: он обещал сфокусироваться на восстановлении Крымска после наводнения.

Основа экономики района — сельское хозяйство, где выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты и виноград. Общая площадь сельскохозяйственных угодий — почти 100 тысяч гектаров. А еще в районе активно развивают виноделие. Здесь расположены Крымский винный завод, семейная винодельня «Шато Андре», Chateau Le Grand Vostock, «Долина Лефкадия», «Имение Сикоры» и многие другие.

Но перемены были недолгими. Уже в 2015 году против Разумеева возбудили уголовное дело, его отправили под домашний арест, но не отстранили от должности. Удивительно, но главой района он пробыл аж до 2017 года, хотя фактически его обязанности исполнял другой человек.

Чиновника обвинили в превышении полномочий и халатности, связанными с земельными махинациями и растратой бюджета. По версии следствия, в 2011 году он незаконно предоставил участок в 152 тысячи квадратных метров в природном заказнике «Приазовский» в собственность предпринимателю (тогда Разумеев был главой соседнего Славянского района). У земли был особый режим охраны государственного природного заказника, поэтому переоформлять ее в частные руки нельзя было.

С 2013-го, уже будучи главой Крымского района, Разумеев тратил бюджетные средства на покупку деликатесов и алкоголя. Для этого чиновник подписал распоряжение, по которому «приемной администрации» ежемесячно выделялось по 32 тысячи рублей из местного бюджета. На самом деле он тратил эти деньги на личные нужды, считала прокуратура.

Отдельно фигурировало дело о халатности при распределении гуманитарной помощи, собранной после наводнения 2012 года. Часть помощи (одежда, продукты, бытовые товары) хранилась в ненадлежащих условиях и распределялась по усмотрению отдельных лиц, включая Разумеева, без учета нуждающихся жителей.

В апреле 2018 года Крымский районный суд приговорил Разумеева к двум годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать госдолжности на три года. Разумеев вышел по УДО уже в октябре 2018 года, всего через шесть месяцев после приговора.

Сергей Лесь. В СИЗО за земельные махинации и попытку побега с золотом

В декабре 2015 года, когда силовики возбудили уголовное дело против Разумеева, обязанности главы начал исполнять Сергей Лесь. Официально он стал главой сразу после своего 48-летия, 9 июня 2017 года, после официальной отставки предшественника.

На протяжении последних лет в соцсетях появлялись новости от местных жителей, которые жаловались на беспредел со стороны местной администрации. Но чаще всего людей не слышали, уголовные дела никто не возбуждал.

Впервые новости о задержании главы Крымского района появились год назад — 11 октября 2024-го. Но тогда Сергей Лесь опроверг эту информацию, заявив, что просто находится в отпуске. «Не арестован, не под домашним арестом», уточнял чиновник.

Но новости не взялись из ниоткуда. Дело в том, что тогда Леся вызывали в СК из-за махинаций с землей. У него дома и в администрации прошли обыски. В то же время обыски были у бывшего начальника отдела закупок администрации Евгения Прокопенко. Этот человек еще сыграет свою роль в деле районного главы.

В прошлом году две местные жительницы публично пожаловались на действия администрации Крымского района и, в частности, лично на Леся. Они рассказали, что потеряли свои земельные участки после многолетних судов, которые, как они считают, шли с нарушениями закона. Тогда женщинам никто не помог, а вместо этого Лесь подал на обеих в суд за «оскорбление чести и достоинства». Чиновник потребовал по миллиону рублей с каждой.

Отчаявшиеся женщины приехали в Краснодар и вышли с одиночными пикетами против беспредела в Крымском районе. Одна стояла у здания регионального СК, другая — напротив краевой администрации.

— У меня забрали мою собственность. Мою землю. А за то, что я сказала правду, на меня подали в суд. Куда деваться? Куда идти? — говорила Гаянэ Саносян возле администрации.

— В Крымске меня никто не слышит. Лесь никакой жизни не дает. Он уже замучил нас там всех. Мы со своими проблемами куда-то обращаемся. Он за это подал на нас в суд. Лично с меня он требует миллион рублей за оскорбления. Это он оскорбил нас тем, что он вытворяет. А мы только просим помощи, — рассказывала пенсионерка Надежда Мальцева, стоя у следкома в декабре 2024-го.

Тогда за женщин якобы вступился блогер, а ныне депутат Гордумы Краснодара Сергей Климов, который обещал помочь. В итоге дело замяли, сам Климов после волны негодования в адрес Леся сменил риторику и начал его хвалить, по крайней мере до момента задержания. Что случилось в итоге с пенсионерками и помогли ли им решить проблемы с землей — история умалчивает.

Год назад Лесь так и не стал фигурантом уголовного дела, оказавшись всего лишь свидетелем, и продолжил работать на посту главы Крымского района. Он попытался судиться с теми, кто писал о его задержании, но в большинстве случаев выходил «на мировую».

Магия чисел или просто совпадение, но второй раз Леся задержали тоже 11 октября, но уже 2025 года. На следующий день Октябрьский районный суд Краснодара заключил его под стражу до 29 ноября. При этом на сайте администрации Крымского района о его отставке не сообщалось, правда, исполняющим обязанности 13 октября назначили его заместителя — Станислава Казанжи.

Против Леся возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями). По версии следствия, Лесь распоряжался землями в личных интересах, нанеся ущерб на миллионы рублей.

Земля в Крымском районе дорогая из-за ее стратегического значения: плодородие, дефицит участков у моря и высокий спрос на сельхоз- и жилые земли. В Краснодарском крае в целом земля — одна из самых дорогих в России, с ростом цен на 23% в 2024 году, а в районе это усиливается близостью к курортным зонам и потенциалом для агробизнеса.

В постановлении о возбуждении уголовного дела [есть в распоряжении редакции] говорится, что еще в начале 2024 года глава Крымского района решил помочь другу — Евгению Прокопенко. Это тот самый экс-чиновник, у которого проходили обыски год назад.

Прокопенко захотел получить в собственность муниципальные земельные участки в селе Молдаванском, которые ранее у него были в аренде. Хотя земля использовалась не по назначению, продажа состоялась — без проверок, торгов и по уникально низкой стоимости.

Так, участок площадью 2405 квадратных метров продали за 7,2 тысячи рублей. Его рыночная стоимость — 1,6 миллиона рублей. Второй участок площадью уже 4998 квадратных метров отдали за 13,5 тысячи рублей, хотя он стоит 2,3 миллиона рублей. То есть Прокопенко вместо 4 миллионов рублей заплатил за два участка чуть больше 20 тысяч рублей. По данным следствия, оформлением всех документов по указанию Леся занималась начальницы управления имущественных отношений администрации Елена Самыгина.

При задержании Лесь пытался скрыться на микроавтобусе. С собой у него было 9 килограммов золота, переплавленного в железнодорожные гвозди, и еще 2 килограмма золотых украшений. Также чиновник вез доллары и евро суммарно на 105 миллионов рублей.

Помимо уголовного дела, прокуратура, Росимущество, Минфин, Федеральное казначейство и ФССП подали иск в адрес Сергея Леся и его членов семьи. Ведомства хотят через суд взыскать имущество, которое, как они считают, приобретено чиновником и его близкими незаконным образом. По данным некоторых СМИ, речь идет об имуществе на 2 миллиарда рублей.