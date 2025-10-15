«Миша, убивают маму»: вдова Михаила Круга раскрыла подробности страшной ночи, когда застрелили ее мужа

Ирина Круг до сих пор с трудом вспоминает день, когда стала вдовой Источник: «Осторожно: Собчак» / Vk.com

Долгие годы история убийства Михаила Круга оставалась одной из главных загадок лихих 90-х. Следствие много лет ломало голову, пытаясь разобраться, было ли это случайное ограбление или заказ. Только в 2019 году в этом деле поставили жирную точку. Расследование пришло к выводу, что убийство организовал смотрящий за городом — Александр Иванович, или Лом. По официальной версии, преступники, которые проникли в дом, не хотели убивать, а лишь пришли припугнуть Михаила Круга, чтобы тот обратился за защитой к Лому, но все пошло не так.

Однако для вдовы певца, Ирины Круг, закрытие дела не означает исчезновение боли. В интервью Ксении Собчак она решилась максимально откровенно рассказать свою версию событий той роковой ночи.

Телешев был близким другом Круга и сейчас часто организовывает фестивали памяти в честь певца Источник: «Осторожно: Собчак» / Vk.com

В день смерти Михаил и Ирина ушли в гости к их другу, певцу Леониду Телешеву. Пока их не было дома, в их дом пробрались бандиты. Как предполагает Ирина, они спрятались на третьем этаже и стали ждать. Трудностей забраться в особняк у них не возникло, ведь супруги никогда не закрывали двери.

Вечером Круги вернулись домой. Михаил готовился к съемкам программы «Принцип домино» (16+), которая должна была выйти на следующий день, и поэтому рано лег спать. На тот момент в доме находилась вся семья: Ирина, Михаил, их матери, а также дети — Дима, Марина и маленький Саша, которому был всего месяц.

Михаил редко бывал дома из-за концертов и гастролей и особенно ценил моменты, когда мог побыть с женой и сыном Источник: «Осторожно: Собчак» / Vk.com

Ирина рассказывает, что сначала услышала сильный стук сверху. Она подумала, что ее маме стало плохо. Накинув халат, она тихонько пошла наверх, но на третьем этаже обнаружила ужасную картину, как бандит в маске напал на ее маму.

— Он ее душил, и мама сопротивлялась. Когда я зашла, я увидела, что у меня маму убивают, она была уже синяя вся. Я захлопнула дверь и начала кричать: «Миша, убивают маму», — рассказала Собчак Ирина Круг.

Ирина и проснувшийся Михаил побежали вниз по лестнице, чтобы спастись и позвать на помощь. Бандиты ринулись за ними и начали стрелять. Певица считает, что ей просто повезло, так как Михаил, будучи крупным мужчиной, накрыл ее, и две пули попали прямо в него.

Лестница, на которой упал застреленный Михаил Круг Источник: «Осторожно: Собчак» / Vk.com

После того как Круг упал, Ирина, перепуганная, успела выбежать на улицу и, спрятавшись под фургоном, дождалась, когда преступники уйдут. В те минуты ей казалось, что убили всех.

— Я почему-то подумала, что они пошли по комнатам и просто всех убивали, потому что очень много как-то, показалось, стрельбы какой-то было, — рассказала Ирина Круг.

Позвав на помощь соседей, женщина вернулась назад. Дети и родители супругов выжили. Кроме пострадавшего Михаила, Ирина нашла их стаффордширского терьера, застреленного в голову.

Несмотря на два выстрела, Михаил Круг пришел в себя и сам засобирался в больницу. Поскольку был День города, скорую помощь дождаться не удалось, и певец поехал вместе с соседом.

— Он еще успокаивал меня, шутил, — вспоминает Ирина Круг.