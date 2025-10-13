НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

с-в.

 742мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Как не остаться без квартиры
Как изменится зарплата учителей
Вышла замуж за малийца
«Умные решения» в недвижимости
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился на квадроцикле
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Происшествия В Ярославле загорелся грузовик рядом с распределительным центром. Видео

В Ярославле загорелся грузовик рядом с распределительным центром. Видео

Первые подробности происшествия

550
Газель загорелась в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramГазель загорелась в Ярославле | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Газель загорелась в Ярославле

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Утром в понедельник, 13 октября, в Ярославле загорелся грузовик на 2-й Технологической улице. Рядом с местом происшествия находится распределительный центр.

О пожаре во Фрунзенском районе рассказали очевидцы в соцсетях. Судя по видео, огонь охватил весь грузовой автомобиль. По данным МЧС, для тушения возгорания были направлены две автоцистерны.

«На месте вызова горел грузовой автомобиль на площади 20 квадратных метров», — сообщили 76.RU в МЧС.

Очевидцы опубликовали видео пожара

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Густой черный дым от пожара был виден из разных районов Суздалки.

Жители Фрунзенского района запечатлели горящий грузовик

Источник:

«Ярославль.Происшествия» / Telegram

В МЧС уточнили, что пострадавших в пожаре нет:

«В 09:49 спасатели локализовали и ликвидировали открытое горение».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Фура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED16
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление