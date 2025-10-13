В Ярославле загорелся грузовик рядом с распределительным центром. Видео

Утром в понедельник, 13 октября, в Ярославле загорелся грузовик на 2-й Технологической улице. Рядом с местом происшествия находится распределительный центр.
О пожаре во Фрунзенском районе рассказали очевидцы в соцсетях. Судя по видео, огонь охватил весь грузовой автомобиль. По данным МЧС, для тушения возгорания были направлены две автоцистерны.
«На месте вызова горел грузовой автомобиль на площади 20 квадратных метров», — сообщили 76.RU в МЧС.
Густой черный дым от пожара был виден из разных районов Суздалки.
В МЧС уточнили, что пострадавших в пожаре нет:
«В 09:49 спасатели локализовали и ликвидировали открытое горение».