Происшествия В США самолет рухнул и протаранил грузовики. Катастрофа попала на видео

В США самолет рухнул и протаранил грузовики. Катастрофа попала на видео

Найдены тела двоих погибших

301

Момент крушения

Источник:

RT / X

13 октября в США, штат Техас, рухнул самолет. Небольшой борт упал на грузовики. Найдены тела двух погибших.

Об этом пишет местный телеканал Fox4. Авария произошла около 13:30 неподалеку от города Эйвондейл. Загорелось несколько полуприцепов, а также трава — но ее быстро потушили пожарные. Точное количество сгоревших машин пока неизвестно.

В США самолет рухнул и протаранил грузовики. Катастрофа попала на видео | Источник: Nanana365 / X
Источник:

Nanana365 / X

Также неизвестно, сколько всего людей находилось на борту. Движение по трассе закрыли в оба направления. На месте ЧП находятся представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), которые оказывают содействие в расследовании.

Источник: Nanana365 / XИсточник: Nanana365 / X
Источник:

Nanana365 / X

Источник: Nanana365 / XИсточник: Nanana365 / X
Источник:

Nanana365 / X

Самолет, вероятно, взлетел с частного аэродрома Хикс. Он расположен там же, в Техасе.

Журналисты подчеркивают, что самолет был небольшим — а следовательно, в нем должно было быть не так много людей. При этом район ЧП находится в промышленной зоне. Там, среди прочего, работает компания, которая перевозит технику для нефтегазовой промышленности.

Момент крушения попал на видео. На кадрах с места авиакатастрофы виден густой черный дым.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
