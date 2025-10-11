НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Разрушенные здания и затопленные улицы: сильное наводнение обрушилось на Мексику — погибли десятки человек

Разрушенные здания и затопленные улицы: сильное наводнение обрушилось на Мексику — погибли десятки человек

Часть граждан числятся пропавшими без вести

126
Разрушены и повреждены сотни зданий

Разрушены и повреждены сотни зданий

Источник:

Eluniversal.com

Из-за проливных дождей на центральные и прибрежные районы Мексики обрушилось наводнение, в котором погибли уже 37 человек. Об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на руководство пострадавших штатов.

По данным издания, больше всего погибших зарегистрировано в штате Идальго — 22 человека. Еще девять человек погибли в Пуэбле, пять — в Веракрусе и один — в Керетаро. Также несколько человек числятся пропавшими без вести.

В некоторых районах вода поднялась на три метра

В некоторых районах вода поднялась на три метра

Источник:

Eluniversal.com

Наводнение вызвало массовые перебои электричества, размыты дороги, повреждены сотни зданий и несколько мостов. В частности очень сильно стихия ударила по городу Поcа-Рика (штат Веракрус) — здесь уровень воды местами превышал три метра.

«Мы работаем над тем, чтобы оказать помощь населению, открыть дороги и восстановить электроснабжение», — заявила президент Клаудия Шейнбаум в личных соцсетях.

Также президент Мексики сообщила, что для оказания помощи пострадавшим районам задействован персонал министерств национальной обороны и военно-морских сил.

Улицы городов ушли под воду

Улицы городов ушли под воду

Источник:

Eluniversal.com

Координатор национальной службы гражданской защиты Лаура Веласкес подтвердила на пресс-конференции, что сильные осадки зафиксированы в 31 из 32 мексиканских штатов.

Наводнение в Мексике произошло из-за сильных ливней, вызванных тропическими штормами «Рэймонд» и «Присцилла» в Тихом океане. Ливни спровоцировали оползни, выход рек из берегов, затопление дорог и отключения электроэнергии. По данным метеорологов, интенсивные осадки, вызванные проходящими циклонами, сохранятся в стране в ближайшие дни.

Ранее в результате сильного наводнения в Пакистане погибли 884 человека. Оно также было вызвано продолжительными ливнями.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Наводнение Ливень Происшествие Разрушение Затопление
