НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

с-в.

 755мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Запрет на съемку БПЛА
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Сэкономить время и нервы на врачах
Ярославна на «Мужском/Женском»
Открыли Комсомольский мост
Студентку нашли мертвой
Отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Сделают пешеходный центр
Афиша на октябрь
Происшествия Был без прав и пьяный. В Новосибирске водитель каршеринга влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие

Был без прав и пьяный. В Новосибирске водитель каршеринга влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие

Один человек — в крайне тяжелом состоянии

168
Среди пострадавших есть один ребенок | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUСреди пострадавших есть один ребенок | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Среди пострадавших есть один ребенок

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Жесткое ДТП произошло в Новосибирске. Вечером 9 октября каршеринговый автомобиль влетел в толпу на остановке общественного транспорта. В аварии пострадали 6 человек, включая ребенка.

Как пишут наши коллеги из NGS.RU со ссылкой на ГАИ, водитель Volkswagen Polo находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был пьян | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВодитель был пьян | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Водитель был пьян

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заболоцкий сообщил, что шестерых пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом. Еще одному не потребовалась госпитализация после обследования.

По данным источника NGS.RU, погиб один человек | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUПо данным источника NGS.RU, погиб один человек | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

По данным источника NGS.RU, погиб один человек

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

За рулем автомобиля был 19-летний парень. В Госавтоинспекции добавили, что у него нет водительских прав. По словам очевидцев, с ним в машине было еще двое пассажиров — молодой человек и девушка.

«Сами они пострадали некритично, водитель бровь рассек, пассажир вроде руку, девушка целая была, без видимых повреждений. На остановке люди лежали, взрослые лет 35–45, в основном женщины, среди них был мужчина и ребенок лет 11 на вид», — поделился очевидец с NGS.RU.

Подробностей о состоянии водителя каршеринга и его пассажиров пока нет.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
ДТП Авария Пассажир Водитель Остановка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
51 минута
Деваха в кокошнике была?
Инженер1
52 минуты
Традиционные ценности.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление