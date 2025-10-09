Был без прав и пьяный. В Новосибирске водитель каршеринга влетел в остановку с людьми: есть пострадавшие

Среди пострадавших есть один ребенок Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Жесткое ДТП произошло в Новосибирске. Вечером 9 октября каршеринговый автомобиль влетел в толпу на остановке общественного транспорта. В аварии пострадали 6 человек, включая ребенка.

Как пишут наши коллеги из NGS.RU со ссылкой на ГАИ, водитель Volkswagen Polo находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель был пьян Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заболоцкий сообщил, что шестерых пострадавших доставили в больницу. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, четверо — в тяжелом. Еще одному не потребовалась госпитализация после обследования.

По данным источника NGS.RU, погиб один человек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

За рулем автомобиля был 19-летний парень. В Госавтоинспекции добавили, что у него нет водительских прав. По словам очевидцев, с ним в машине было еще двое пассажиров — молодой человек и девушка.

«Сами они пострадали некритично, водитель бровь рассек, пассажир вроде руку, девушка целая была, без видимых повреждений. На остановке люди лежали, взрослые лет 35–45, в основном женщины, среди них был мужчина и ребенок лет 11 на вид», — поделился очевидец с NGS.RU.