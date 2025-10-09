Авиакатастрофа под Актау произошла во время атаки беспилотников: Путин рассказал, из-за чего упал самолет Баку-Грозный

Путин заявил, что Россия готова способствовать расследованию Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Причиной авиакатастрофы самолета самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау стали украинские беспилотник. Об этом впервые сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Расскажем о других его заявлениях по этой теме.

Президент РФ отметил, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ.

Он добавил, что две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Вероятно он был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а обломками. По его словам, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера.

Экипажу самолета предложили совершить посадку в Махачкалке. Однако он принял решение идти в аэропорт базирования, сказал российский президент.