Происшествия Авиакатастрофа под Актау произошла во время атаки беспилотников: Путин рассказал, из-за чего упал самолет Баку-Грозный

Главные заявления о крушении

36
Путин заявил, что Россия готова способствовать расследованию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПутин заявил, что Россия готова способствовать расследованию | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Путин заявил, что Россия готова способствовать расследованию

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Причиной авиакатастрофы самолета самолета Azerbaijan Airlines недалеко от Актау стали украинские беспилотник. Об этом впервые сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Расскажем о других его заявлениях по этой теме.

Президент РФ отметил, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL «вела» три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ.

Он добавил, что две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Вероятно он был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а обломками. По его словам, о причинах крушения самолета AZAL его проинформировали позавчера.

Экипажу самолета предложили совершить посадку в Махачкалке. Однако он принял решение идти в аэропорт базирования, сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета Азербайджана.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Актау Крушение Владимир Путин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Рекомендуем
