Что случилось с группой Дятлова: в деле появились новые вещдоки

Дело о гибели группы Дятлова пытаются раскрыть уже 56 лет, и кажется, что разгадка еще очень далека

Больше полувека прошло с тех пор, как на севере Свердловской области погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Из девяти человек, отправившихся покорять гору Холатчахль, назад не вернулся никто. И нет никого, кто мог бы рассказать, что на самом деле произошло на таинственной Горе Мертвецов.

В отсутствии свидетелей произошедшее списали на несчастный случай и стихию, но та же нехватка сведений породила множество альтернативных версий. На этот раз в деле появились новые вещдоки — фотографии, сделанные одним из туристов за несколько часов до смерти. Что скрывают архивные кадры и какие еще находки сделали исследователи на месте гибели группы Дятлова?

Председатель правления Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин рассказывает, что пленка из шести кадров хранилась у следователя Льва Иванова, занимавшегося расследованием гибели туристов на перевале Дятлова.

— Следователь по непонятным мне причинам хранил все это долгие годы в архиве, никому не показывал, никому не передавал, и, когда его не стало, его дочь нашла их и передала в наш фонд.

На одном из кадров виден некий объект, но что конкретно это может быть, сказать сложно: качество фотографий в пятидесятых годах оставляло желать лучшего. Поэтому одни здесь видят просто сугроб, другие — НЛО, третьи — человека.

В фотолаборатории как могли улучшили качество снимков и распечатали их. Готовые фотографии авторы программы «Малахов» передали криминалистам. Те установили, что монтажа на фото нет — снимки уникальные и сделаны 29 января 1959 года, за несколько дней до гибели группы Дятлова. Также криминалисты наткнулись на несколько «интересных обстоятельств». В частности — объект, напоминающий фигуру человека.

— Вызывает интерес его фигура прежде всего, которая похожа на силуэт человека в согнутом виде, — рассказал эксперт-криминалист Алексей Инаури. — Для того, чтобы понимать размер этого объекта, мы взяли за основу размер дерева, которое находится примерно в одной плоскости с данным предметом. Средняя высота дерева — 12–15 метров. Исходя из справочных данных, которые у нас имеются, и на основании пропорций, мы сопоставили их, и можно сказать, что размер данного объекта — метр двадцать — метр пятьдесят. Притом что силуэт в согнутом виде находится, это говорит о том, что он может являться силуэтом человека.

Еще один объект, вызвавший интерес у криминалистов, — расположенный рядом предмет, напоминающий тень.

— После проведенного исследования мы можем сказать, что это не тень, которая исходит от объекта, а какой-то предмет. Конечно, нужно больше информации для того, чтобы объективно установить очередность всех произошедших событий.

Кроме того, исследователи причин гибели группы Дятлова отправились на место с профессиональным металлоискателем и нашли три гильзы от мелкокалиберного оружия. Один из них был неподалеку от того места, где стояла палатка группы Дятлова, еще два — у кедра, где в 1959 году спасатели обнаружили тела двух участников группы, Георгия Кривонищенко и Юрия Дорошенко. Все гильзы находились под слоем дерна на глубине от 15 до 20 см.

Судебный эксперт Семен Косяшников провел экспертизу этих гильз.

— Этот патрон применяется как для винтовок, так и для карабинов. Но, так как эта гильза удлиненная, скорее всего, патрон был выстрелен из винтовки советской марки ТОЗ, — рассказал Косяшников. — Данные патроны предназначены как для охотников в промысловых целях, так и в спортивных целях, для тренировки. Но, несмотря на небольшой калибр данного патрона, возможно поражение и живой силы в виде человека вплоть до летального исхода.

Такие патроны начали изготавливать с 1871-го года, но из-за того, что на гильзах нет маркировки, невозможно установить, когда их отстреляли. Так что версий их появления на месте происшествия может быть множество. Не стоит забывать, что на горе часто появляются охотники. Вот только охотники, по словам Косяшникова, могут изменять граммовку пороха в гильзах, из-за чего неизбежно останутся следы кустарного способа их наполнения.

— Здесь мы видим, что патроны изготовлены промышленным способом, что свидетельствует о том, что военные могли применять данные патроны, — отметил эксперт.

Член правления Фонда группы Дятлова Дмитрий Киреев обращает внимание на то, что патрон, найденный в районе палатки, исключает версию об охотниках.

— Там никакого зверя просто быть не может. Соболек туда не зайдет, — отметил Киреев. — Наполняли или нет — патрон мелкашки никто наполнять не будет. Ни охотник, ни спортсмен. Смысла нет увеличивать мощность заряда. Могли и военные, и гражданские их в охоте использовать.

В свою очередь писатель и исследователь Олег Архипов, изучивший архивы Ивделя (город находится в 128 км от перевала Дятлова), обращает внимание на то, что на 1959 год в городе был единственный представитель регионального управления КГБ Свердловской области. В 1960 году это управление, как и еще 3500 райгораппаратов по всей стране, ликвидировал Александр Шелепин, занимавший тогда пост председателя КГБ СССР.

— С точки зрения оптимизации работы, — объясняет Архипов.

— Первое, что он делает, — это ликвидирует отдел в четвертом управлении, которое занималось как раз идеологической контрразведкой, защитой конституционного строя, — добавляет бывший начальник Центра общественных связей ФСБ России Олег Матвеев. — Ликвидирует отдел по контрразведывательному обеспечению в высших учебных заведениях, в том числе УПИ. Следом он ликвидирует вообще это управление.