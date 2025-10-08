НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ядовитое облако заволокло небо над немецким городом, пострадали люди. Кадры с места

Ядовитое облако заволокло небо над немецким городом, пострадали люди. Кадры с места

На месте ЧП работают спасатели

108
Ярко-оранжевый дым напугал местных жителей | Источник: РЕН ТВ / TelegramЯрко-оранжевый дым напугал местных жителей | Источник: РЕН ТВ / Telegram

Ярко-оранжевый дым напугал местных жителей

Источник:

РЕН ТВ / Telegram

В немецком городе Ашаффенбург произошла серьезная химическая авария на местном гальваническом заводе. Как сообщает Bild, инцидент случился после падения металлической детали в емкость с 6 тысячами литров азотной кислоты, что спровоцировало опасную химическую реакцию.

Дым распространился над жилыми домами

Источник:

РЕН ТВ / Telegram

В соцсетях появились тревожные кадры: из заводской трубы в небо поднимается плотный ядовито-оранжевый дым, который распространяется над жилыми кварталами. Пострадали четыре человека, сообщает портал Main-Echo.

Над устранением утечки работают спасатели

Источник:

РЕН ТВ / Telegram

Власти призвали горожан избегать района аварии и предпринять меры предосторожности: закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования, ограничить пребывание на улице.

«Пожалуйста, избегайте этого района. Закройте окна и двери, выключите вентиляцию и кондиционер. Сообщите соседям и поддержите детей и нуждающихся, не подвергая себя опасности», — предупредели местных жителей.

Местные жители сняли происходящее на видео

Источник:

РЕН ТВ / Telegram

На месте работает масштабная оперативная группа — около 150 спасателей, включая специалистов в защитных костюмах. Как передают местные СМИ, экстренные службы пытаются извлечь металлический элемент из кислотного раствора и перекачать опасную жидкость в резервную емкость, чтобы остановить химическую реакцию.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
