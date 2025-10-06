С Эвереста спасли 350 туристов, еще сотни людей остаются в ловушке на склоне горы — видео

Источник: Городские медиа

Снег, дождь и сильный ветер обрушились на Тибет 4 октября и лишили возможности спуститься с Эвереста около тысячи человек. Люди пережидают бурю в палаточных лагерях на высоте почти пять тысяч метров. Хотя для их спасения развернули масштабную спасательную операцию, двигаться по покрытому льдом и снегом склону практически невозможно.

Утром 6 октября китайское центральное телевидение сообщило, что с Эвереста удалось эвакуировать 350 человек. Они смогли выйти к населенному пункту и укрыться там от непогоды. Спасатели установили связь еще с двумя сотнями застрявших на склоне, им навстречу выдвинулись специалисты.

Большинство попавших в снежную ловушку туристов — китайцы. Сейчас в стране восьмидневные каникулы в честь Дня образования КНР, и многие решили покорить гору именно в эти даты.