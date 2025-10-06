Мошенники придумали, как обманывать клиентов маркетплейсов. Опасная схема

Мошенники пытаются взламывать аккаунты в банках Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мошенники придумали новую схему по обману россиян. На этот раз они прицельно бьют в клиентов маркетплейсов.

Обманщики звонят и представляются сотрудником маркетплейса. Они говорят человеку, что того ждет посылка — и спрашивают, как ее будет удобно получить.

«Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс. Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным», — пишут РИА Новости.

Ранее в Банке России предупредили о похожей схеме обмана. В этом случае мошенники представляются курьерами маркетплейсов. Они тоже спрашивают код из СМС — якобы для подтверждения даты и места доставки. На самом деле это одноразовый пароль от банка. Его достаточно, чтобы похитить деньги со счета жертвы.