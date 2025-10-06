НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мошенники придумали, как обманывать клиентов маркетплейсов. Опасная схема

Все начинается с телефонного звонка

179
Мошенники пытаются взламывать аккаунты в банках | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUМошенники пытаются взламывать аккаунты в банках | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мошенники пытаются взламывать аккаунты в банках

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мошенники придумали новую схему по обману россиян. На этот раз они прицельно бьют в клиентов маркетплейсов.

Обманщики звонят и представляются сотрудником маркетплейса. Они говорят человеку, что того ждет посылка — и спрашивают, как ее будет удобно получить.

«Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из смс. Имея код, аферист может войти в аккаунт жертвы на маркетплейсе и получить доступ к ее банковским данным», — пишут РИА Новости.

Ранее в Банке России предупредили о похожей схеме обмана. В этом случае мошенники представляются курьерами маркетплейсов. Они тоже спрашивают код из СМС — якобы для подтверждения даты и места доставки. На самом деле это одноразовый пароль от банка. Его достаточно, чтобы похитить деньги со счета жертвы.

Эксперты рекомендуют немедленно прекращать все подобные разговоры по телефону. Помните, что коды из СМС нельзя сообщать никому и никогда. Тем более что настоящим сотрудникам организаций они не нужны — это касается как маркетплейсов, так и банков.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
