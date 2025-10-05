НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Погиб человек: в жилом доме в Ярославской области вспыхнул пожар

Погиб человек: в жилом доме в Ярославской области вспыхнул пожар

Что известно о происшествии

1 074
В пожаре погиб человек | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.meВ пожаре погиб человек | Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

В пожаре погиб человек

Источник:

Прокуратура Ярославской области / T.me

В Брейтовском округе Ярославской области в пожаре погиб 76-летний пенсионер. Огонь вспыхнул в жилом доме в деревне Лискино утром 4 октября.

Как сообщили в МЧС, пожар тушили шесть спасателей и три единицы техники.

«В результате пожара уничтожен частный жилой дом на площади 48 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пламя охватило все здание | Источник: МЧС по Ярославской областиПламя охватило все здание | Источник: МЧС по Ярославской области

Пламя охватило все здание

Источник:

МЧС по Ярославской области

Дом был деревянным | Источник: МЧС по Ярославской областиДом был деревянным | Источник: МЧС по Ярославской области

Дом был деревянным

Источник:

МЧС по Ярославской области

Источник: МЧС по Ярославской областиИсточник: МЧС по Ярославской области
Источник:

МЧС по Ярославской области

По предварительным данным прокуратуры, возгорание возникло из-за неправильного использования печи.

«Заместитель прокурора Брейтовского района Сергей Помещиков выезжал для координации действий сотрудников правоохранительных органов на пожар в деревню Лискино, в котором погиб пенсионер», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 5 октября.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вечером 4 октября случился пожар во Фрунзенском районе Ярославля. Загорелся жилой частный дом в Шпальном переулке, 10. По данным спасателей, возгорание произошло в доме размером 5 на 10 метров. В происшествии никто не пострадал.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
