Погиб человек: в жилом доме в Ярославской области вспыхнул пожар

В Брейтовском округе Ярославской области в пожаре погиб 76-летний пенсионер. Огонь вспыхнул в жилом доме в деревне Лискино утром 4 октября.
Как сообщили в МЧС, пожар тушили шесть спасателей и три единицы техники.
«В результате пожара уничтожен частный жилой дом на площади 48 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
По предварительным данным прокуратуры, возгорание возникло из-за неправильного использования печи.
«Заместитель прокурора Брейтовского района Сергей Помещиков выезжал для координации действий сотрудников правоохранительных органов на пожар в деревню Лискино, в котором погиб пенсионер», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 5 октября.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что вечером 4 октября случился пожар во Фрунзенском районе Ярославля. Загорелся жилой частный дом в Шпальном переулке, 10. По данным спасателей, возгорание произошло в доме размером 5 на 10 метров. В происшествии никто не пострадал.