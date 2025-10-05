Погиб человек: в жилом доме в Ярославской области вспыхнул пожар

В пожаре погиб человек Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me

В Брейтовском округе Ярославской области в пожаре погиб 76-летний пенсионер. Огонь вспыхнул в жилом доме в деревне Лискино утром 4 октября.

Как сообщили в МЧС, пожар тушили шесть спасателей и три единицы техники.

«В результате пожара уничтожен частный жилой дом на площади 48 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Пламя охватило все здание Источник: МЧС по Ярославской области

Дом был деревянным Источник: МЧС по Ярославской области

По предварительным данным прокуратуры, возгорание возникло из-за неправильного использования печи.

«Заместитель прокурора Брейтовского района Сергей Помещиков выезжал для координации действий сотрудников правоохранительных органов на пожар в деревню Лискино, в котором погиб пенсионер», — сообщили в прокуратуре Ярославской области 5 октября.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.