«Страшно горит»: в спальном районе Ярославля произошел крупный пожар. Видео

«Страшно горит»: в спальном районе Ярославля произошел крупный пожар. Видео

Что рассказали в МЧС

1 070
В Ярославле загорелся жилой дом | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле загорелся жилой дом | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле загорелся жилой дом

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 4 октября во Фрунзенском районе Ярославля произошел пожар. Загорелся жилой частный дом в Шпальном переулке, 10.

«Страшно горит частный дом, пожарные уже на месте», — рассказал читатель 76.RU.

На записи, снятой очевидцами, видно большой столб пламени вперемешку с дымом.

Как рассказали в МЧС, возгорание произошло в доме размером 5 на 10 метров.

«Горел открытым огнём по всей площади. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пламя охватило все строение

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

По данным спасателей, в 22:06 удалось ликвидировать открытое горение.

Еще один пожар произошел вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля. В девятиэтажке на улице Громова, 46 загорелась квартира. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 100 человек. На место выезжали 11 спецмашин и 36 человек личного состава. Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа после возгорания. Обошлось без пострадавших.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Это очень интересно! Дом сгорел, а пострадавших нет. Вот как так?
Гость
1 час
Специально обученные люди работают. Ждём застройку скоро
