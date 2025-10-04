«Страшно горит»: в спальном районе Ярославля произошел крупный пожар. Видео

Вечером 4 октября во Фрунзенском районе Ярославля произошел пожар. Загорелся жилой частный дом в Шпальном переулке, 10.
«Страшно горит частный дом, пожарные уже на месте», — рассказал читатель 76.RU.
На записи, снятой очевидцами, видно большой столб пламени вперемешку с дымом.
Как рассказали в МЧС, возгорание произошло в доме размером 5 на 10 метров.
«Горел открытым огнём по всей площади. Пострадавших нет», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
По данным спасателей, в 22:06 удалось ликвидировать открытое горение.
Еще один пожар произошел вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля. В девятиэтажке на улице Громова, 46 загорелась квартира. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 100 человек. На место выезжали 11 спецмашин и 36 человек личного состава. Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа после возгорания. Обошлось без пострадавших.