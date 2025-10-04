«Страшно горит»: в спальном районе Ярославля произошел крупный пожар. Видео

Еще один пожар произошел вечером 3 октября в Дзержинском районе Ярославля. В девятиэтажке на улице Громова, 46 загорелась квартира. По данным МЧС, спасатели эвакуировали 100 человек. На место выезжали 11 спецмашин и 36 человек личного состава. Полностью потушить пламя удалось спустя почти два часа после возгорания. Обошлось без пострадавших.