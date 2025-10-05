Ошибка, которую совершает большинство россиян: в МВД рассказали, откуда мошенники знают о вас всё

В профилях в социальных сетях не стоит указывать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, чтобы не стать мишенью для мошенников. Об этом предупредили в МВД России. Зная эту информацию заранее, злоумышленникам проще ее использовать в преступных целях.
«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью Ф. И. О. и дату рождения», — сказано в материалах ведомства.
Также не стоит публично размещать личный номер телефона вместе с вашим данными. Для комфортного общения можно использовать настоящие имя и фамилию, и в большинстве ситуаций это правильно. Однако критически важную информацию необходимо ограничивать, подчеркнули в МВД.
Данные можно получить не только через соцсети. Пользователь интернета может стать жертвой мошенников после одного заказа пиццы. Как рассказали в МВД, после такого действия аферисты могут выйти на цифровой след россиян. Мошеннических схем огромное множество. Недавно злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) и соцслужб для получения персональных данных и кодов для авторизации в различных сервисах, сообщая при этом о якобы положенном налоговом вычете или новом налоге. Также мошенники притворяются сотрудниками Росреестра и обманывают россиян с помощью их недвижимости.