Ошибка, которую совершает большинство россиян: в МВД рассказали, откуда мошенники знают о вас всё

Данные в соцсетях лучше изменить Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В профилях в социальных сетях не стоит указывать фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, чтобы не стать мишенью для мошенников. Об этом предупредили в МВД России. Зная эту информацию заранее, злоумышленникам проще ее использовать в преступных целях.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью Ф. И. О. и дату рождения», — сказано в материалах ведомства.

Также не стоит публично размещать личный номер телефона вместе с вашим данными. Для комфортного общения можно использовать настоящие имя и фамилию, и в большинстве ситуаций это правильно. Однако критически важную информацию необходимо ограничивать, подчеркнули в МВД.