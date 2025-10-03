«Не лезьте в мой ад со святыми проповедями». Как дочь Цапка протаранила детскую комнату и почему в селе до сих пор боятся банды

Так дом выглядит сейчас Источник: Ирина Бабичева / 161.RU

«Госавтоинспекция напоминает: алкоголь и вождение несовместимы», — так начиналось первое сообщение о том, что 25-летняя девушка протаранила частный дом в Николаевке — селе под Таганрогом. Оказалось, за рулем была дочь лидера Кущевской ОПГ Анастасия Цапок, а рядом сидел прокурорский сын. Mercedes девушки въехал в детскую комнату и смял двухъярусную кровать; по счастливой случайности в ту ночь она пустовала. Спецкор 161.RU Ирина Бабичева вернулась из Николаевки с рассказом о том, как золотая молодежь вела себя после тарана и как в селе восприняли новость об аварии.

«Круто ты припарковалась»

Лилия Яшенкова услышала грохот и выглянула на улицу. Стояла ясная осенняя ночь. 27 сентября. Лилия вышла за ворота и увидела, что соседский дом протаранен — не дроном, как регулярно случается в Неклиновском районе, а дорогой иномаркой. От удара снесло стену с двумя окнами, превратив кирпичную кладку в крошево.

Подушки безопасности в машине сдувались, и было видно: за рулем сидела ухоженная брюнетка, рядом — парень лет двадцати. На глазах Лили они попытались поменяться местами.

— Подушки начали спускать, свет в машине горел — и они начали тасоваться, местами меняться, — вспоминает Лилия. Очевидцы поняли: пара пыталась скрыть, кто именно был за рулем в момент аварии. — Мой муж кричал: «Они местами меняются! Мы все видим, что вы творите!»

К этому времени дом был окружен свидетелями — соседями и водителями, проезжавшими той же дорогой. Многие снимали происходящее на камеру телефона. Смекнув, что поменяться не получится, пара вышла из машины.

Анастасия Цапок Источник: соцсети Анастасии Цапок

Яшенковой показалось, что девушка не пострадала, а у пассажира был рассечен лоб. Кровь стекала по лицу.

— Вылезли неадекватные малолетки, — говорит Лилия. — Они даже не спросили, пострадал ли кто-то. Даже не поинтересовались, кто хозяин дома. Они шутили.

Девушка-водитель вышла из машины, пошатываясь. Яшенкова считает, что она вела себя странно.

— Она вроде ходит, но у нее ноги подгибаются, она какая-то вся [нетрезвая]. При этом я перегара не чувствовала, хотя они мимо проходили, — сообщает Яшенкова. — Я никогда не видела людей, которые под чем-то, не сталкивалась с этим, но чтобы явный перегарище — от нее такого не было.

Анастасия въехала в детскую комнату Источник: Госавтоинспекция РО

Выйдя из машины, девушка затянулась вейпом. Парень обошел машину и сказал: «Ох, зая, круто ты припарковалась — семь лямов в стене торчат».

Очевидцы советовали паре заглушить машину, чтобы топливо не спровоцировало взрыв. Автомобиль сначала приглушили, затем парень завел его снова и попытался выехать из дома. Попытка не увенчалась успехом.

Комната, в которой никого не было

В ту ночь в угловом доме на улице Ленина находился один человек — Алексей, глава семьи. В момент аварии он был в другой комнате и не пострадал.

Имя хозяина дома известно редакции, но изменено по этическим соображениям.

Соседи уверены, что владельцам дома «очень повезло».

— Потому что это детская комната, — объясняет Лилия. — Там двухъярусная кроватка стоит, и рядом кровать — бабушки или мамы, не знаю, кто там спит. Но это детская комната, там [были] два окна. И там от кровати вообще ничего не осталось.

На спутниковых изображениях дома видно, что раньше на месте снесенного фрагмента стены действительно были два окна.

По словам соседки, семья уехала в гости из-за холодов. После солнечной недели в Ростовской области внезапно похолодало, и котел в доме не успели затопить. Чтобы дети не приболели, родители поехали с ними в гости к друзьям. А дедушка — Алексей — остался дома управляться с котлом.

Дом, в который въехала Анастасия Цапок Источник: Ирина Бабичева / 161.RU

— Хозяин звонил, говорил, что затопил. Они ответили: чего в ночь ехать, завтра вернемся. К друзьям или родственникам, не знаю, к кому поехали, — рассказывает соседка. — Хорошо, что не приехали! А эти [виновники аварии] вылезли — и им всё равно было, что там, как там, жив кто, не жив, ранен ли. Ничего не спросили вообще. Даже не спросили, кто хозяин дома.

Сразу после ДТП хозяин дома перекрыл газ, чтобы не спровоцировать утечку, говорят соседи.

Так дом выглядел до того, как в него врезалась дочь лидера ОПГ Источник: Google maps

«Всех интересует, сколько мне заплатят»

Виновники аварии засуетились, когда поняли, что к месту вызвали полицию, скорую и сотрудников МЧС, сообщили очевидцы. Тогда они предложили хозяину всё решить на месте. Тот отказался, и через полчаса к дому стянулись служебные автомобили.

— На место происшествия прибыли все спецслужбы. По предварительным данным, оба участника ДТП были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — рассказал источник 161.RU в силовых структурах. — Оба не в адеквате. Отказывались ехать на медосвидетельствование. Девушка вела себя по-хамски: требовала у очевидцев удалять видео, угрожала посадить, кричала: «Ты знаешь, чья я дочь?» Молодой человек тоже не молчал. Он угрожал сотрудникам ДПС и самому хозяину дома, предлагал замять дело на месте.

Мать презентовала Анастасии автомобиль Источник: соцсети Анастасии Цапок

Оказалось, что водитель — Анастасия Цапок, дочь лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка. Источник 161.RU в силовых структурах добавил, что вместе с ней в автомобиле находился 20-летний сын прокурора.

К часу ночи их автомобиль смогли вытолкнуть из дома. Очевидцев машина впечатлила: оказалась настолько крепкой, что после тарана уцелели даже фары.

А после к разбитому дому приехала мать девушки — Анжела-Мария. Соседи Алексея говорят, что экс-жена лидера ОПГ пообещала восстановить дом и возместить ущерб.

Анастасия Цапок с матерью Источник: соцсети Анастасии Цапок

— Мать виновницы ДТП приезжала накануне к пенсионерам, в чей дом влетел автомобиль. Соседи рассказали, что женщина навскидку оценила ущерб и пообещала выплатить его на следующий день без лишнего шума. Правда, потом приехала и сообщила, что «не готова так сразу оплачивать», — рассказал собеседник 161.RU. — Они также сообщили, что мебель и технику мать Анастасии пообещала возместить отдельно.

По его словам, сын прокурора, который был в машине с Анастасией, тоже пообещал денег пенсионерам — сказал, что на следующий день привезет им 350 тысяч рублей. И пропал. Ущерб хозяевам дома никто не возместил.

Сотрудники полиции приняли заявление от пострадавших и завели административное дело. Ущерб нанесен не только дому: автомобиль повредил газовую трубу и электропроводку. В доме нет ни газа, ни электричества, сообщил источник 161.RU.

— Семейная пара сообщила, что восстановление дома и всех сопутствующих повреждений стоит гораздо больше того, что им пообещала мать виновницы ДТП. Полностью оценить ущерб удастся после следственных действий, — рассказал силовик.

Соседи Алексея отметили, что семья живет небогато — непонятно, как теперь людям восстанавливать дом.

— Золотая молодежь! Они разве понимают, что натворили? — сказала сотрудница аптеки, работающей через несколько домов от места аварии.

Хозяин дома не стал комментировать аварию. По его словам, к нему уже обращались журналисты — и отвечать им у Алексея желания нет.

— Зачем? Это с вами случилось? Это со мной случилось. Вы зря приехали. Всех интересует, сколько мне заплатят денег. Вы за этим едете и за этим зовете на передачи — и к Малахову, и ко всем, — сказал Алексей корреспонденту 161.RU.

Анастасия Цапок с матерью Источник: соцсети Анастасии Цапок

Госавтоинспекция Ростовской области подтвердила, что Анастасия Цапок была нетрезвой.

«Водитель автомобиля „Мерседес“ 2000 года рождения в состоянии алкогольного опьянения не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение», — сообщили в госавтоинспекции.

В 2016 году Анастасия Цапок опубликовала фотографию за рулем, сопроводив ее подписью: «В ее голове лишь ветер». Свои снимки Анастасия подписывала так: «Маленькая, вредная и противная. Здрасьте». В 2018 году девушка публиковала фотографии в водительском кресле белого Porsche. Тем же летом она поделилась снимками красного Mercedes с подарочным бантом. На фоне автомобиля она обнимала маму. «Моя самая лучшая», — подписала Анастасия фотографию. Эту машину Цапок называла «Мой красный дьявол».

Анастасия Цапок Источник: соцсети Анастасии Цапок

В том же году девушка опубликовала видео, как едет вдоль трассы, а на руле машины стоит ее собака. Через год Цапок делилась фотографиями с Bentley, затем — снова красный Mercedes. А после пересела за черный Mercedes с тем же номером.

«Не лезьте в мой ад со своими святыми проповедями о том, как правильно, как должно быть. Это моя жизнь, она горит так, как я хочу», — писала девушка в соцсетях. На звонок и сообщение корреспондента 161.RU она не ответила.

«Не мог не порадоваться»

ОПГ в Кущевской действовала с начала 1990-х до 2010 года. Созданию банды предшествовала смерть десятилетнего сына Николая Цапка. Мальчик умер от дифтерии, и «дядя Коля» взялся за воспитание племянников — Николая и Сергея Цапка.

Основатель банды Николай Цапок Источник: Ирина Бабичева / 161.RU

Подростки-спортсмены сколотили группу, куда вошли Владимир Алексеев, Андрей Быков, Вячеслав Рябцев — вместе они и стали первыми участниками банды. Лидером банды был Николай Цапок. В 2002 году его застрелили, и руководить ОПГ стал его брат Сергей.

Бандиты занимались грабежом и рэкетом, насиловали девушек, убивали фермеров и других жителей станицы. Благодаря покровителям в силовых структурах члены ОПГ долгое время оставались на свободе. Это прекратилось в ноябре 2010 года, после массового убийства в доме фермера Сервера Аметова. Члены ОПГ ворвались к нему в дом во время застолья, убили фермера, его жену Галину, 19-летнюю невестку Елену и внучку Амиру. Убили и гостей: директора ростовской фирмы «Астон» Владимира Мироненко с женой и двумя дочерями, тестем и тещей, соседей Аметовых — Наталью Касьян и ее 14-летнего сына Павла. На сложенные в кучу тела положили еще живую девятимесячную Амиру и подожгли. Лидер банды Сергей Цапок и ключевые участники ОПГ получили пожизненное. Благодаря сделке со следствием Рябцева и Быкова приговорили всего к 20 годам колонии.

Ольга и Валерий Богачев с сыном Источник: архив Ольги Богачевой

А за семь лет до этого по приказу Сергея Цапка в Кущевской расстреляли владельца самого крупного фермерского хозяйства и его наследника. Валерий Богачев считался самым богатым предпринимателем района, у него даже были вертолеты для обработки земли. Исполнителем убийства стал Андрей Быков. Валерия со старшим сыном Романом застрелили в автомобиле перед домом — за четыре дня до свадьбы младшего сына. После этого у семьи отобрали весь бизнес.

— Он не мог не [прийти], не мог не порадоваться, — говорила вдова Ольга Богачева про Сергея Цапка, вспоминая двойные похороны. — Я сидела между двумя гробами. Он [Цапок] клал цветы, а смотрел на меня. И я поняла, что он хотел сказать своим взглядом: «Рот закрой и молчи». И я закрыла, потому что у меня Павлик 18-летний, [вдова Романа] Оля, только родившая, [сын Романа] Егор — шесть лет, и Даня, которому месяц. А он цветы положил. Но на них он даже не смотрел. Он смотрел мне в глаза. И ухмылочка такая.

Ольга Богачева. Семь лет убийц ее сына и мужа не искали Источник: архив Ольги Богачевой

Полгода после убийства Богачева скрывалась у друзей в Сургуте. Могильные плиты ее мужа и сына неоднократно разбивали. Ольга уверена, что это делали члены банды.

Корреспондент 161.RU общался с кубанским фермером Эдуардом Карпенковым. Сергей Цапок заказал его убийство, но исполнить приказ не успели.

Карпенков владел землями, которые передали компании Цапка в аренду на 10 лет. Но Эдуард не желал, чтобы принадлежащие ему гектары оставались под чужим контролем. Карпенков основал собственное хозяйство и начал скупать землю.

Лидер банды без раздумий велел своему подчиненному организовать убийство Карпенкова. Но тот успел обратиться с жалобами в суд и прокуратуру. Поэтому бандиты решили, что убивать его сразу нельзя — будет очевидно, кому это выгодно. Цапок велел организовать встречу, а после нее против Карпенкова сфабриковали уголовное дело об угрозе убийством. Его расписали на шесть томов.

Карпенков направил письмо в Госдуму. Откликнулся лидер экс-ЛДПР Владимир Жириновский. После его вмешательства судья Роман Кусочек вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Карпенков пытался оспорить мировое соглашение. Его отменили только после убийства в доме Аметовых, прокурор отказался от обвинения. Карпенкову выплатили от государства 800 тысяч рублей компенсации.

Осужденный на пожизненное лишение свободы Сергей Цапок умер от инсульта в краснодарском СИЗО в 2014 году. В станице Кущевской похоронен дедушка Анастасии и ее дядя — основатель банды Николай Цапок. В 2002 году его застрелили, и руководить ОПГ стал Сергей. Могилы Сергея в семейной оградке нет — его кремировали.

Эдуард Карпенков Источник: Ирина Бабичева / 161.RU

К 2024 году в живых оставались четверо участников банды. Двое из них — Вячеслав Рябцев и Андрей Быков — покинули колонию в составе ЧВК «Вагнер» и получили президентское помилование. Осужденный пожизненно Владимир Алексеев просил позволить ему подписать контракт, но тщетно. Вячеслав Цеповяз тоже продолжает отбывать наказание. В 2025 году Андрей Быков погиб в Луганской области.

«Такое время: опасно что-то знать»

…Над Николаевкой сгущается вечер. Дыру в доме заложили целлофаном, чтобы хоть как-то удержать тепло и защитить дом от посторонних. Мимо — по улице Ленина и Кутузовскому переулку — несутся легковушки, катятся пассажирские автобусы. Разметка единственного пешеходного перехода нарисована у ближайшей остановки.

— Тут на перекрестке [была авария], в соседнем доме в забор въехали, — перечисляют соседи Алексея аварии на улице. — В кювет много раз съезжали. Постоянно. За день до этого лоб в лоб тут две машины врезались: одна прямо ехала, другая поворачивала.

Светофоров на перекрестке нет, и водители сами решают, кому уступить дорогу, а кому — нет. Прямо на пересечении Ленина и Кутузовского автомобили разворачиваются. За полтора часа на перекрестке корреспондент 161.RU наблюдал три ситуации, чудом не закончившиеся столкновением.

Автобусная остановка на улице Ленина. Николаевка Источник: Ирина Бабичева / 161.RU

— Уже говорят, что мужик сам виноват, сам украл Mercedes, заставил их въехать, — пересказывает иронию от местных сельчанка Елена. — В местных пабликах разгоняют. [Шутят], что дом врезался в машину.

Не все соседи Алексея готовы разговаривать с прессой.