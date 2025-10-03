НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Во Владивостоке обрушилось здание колледжа и МФЦ. Кадры с места

Во Владивостоке обрушилось здание колледжа и МФЦ. Кадры с места

Это не первый подобный инцидент

Это не первый подобный инцидент

Источник:

Прокуратура Приморского края

В ночь со 2 на 3 октября во Владивостоке обрушился фасад колледжа. Речь о здании Промышленного техникума энергетики и связи на улице Борисенко, 102. О ЧП написали наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU.

По словам очевидцев, ставших свидетелями обрушения, стена рухнула в районе 6 часов утра, когда внутри учреждения никого не было. Стена рухнула прямо на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Установлено, что никто не пострадал

Установлено, что никто не пострадал

Источник:

dpskontrol_125rus / Telegram

Примечательно, что в здании 1972 года постройки работает не только энерготехникум, но и МФЦ, автошкола, несколько салонов красоты и Центр опережающей профессиональной подготовки Приморья.

«По словам местных, летом в здании велись ремонтные работы, причин для беспокойства не было. Обстоятельства ЧП выясняются», — пишет телеграм-канал SHOT.

Краевая прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего крупный ущерб (часть 1 статьи 216 УК РФ). Вскоре правительство Приморского края сообщило, что учебный процесс уже организовали на других площадках.

Никита АвдеевНикита Авдеев
Никита Авдеев
Советские панельные дома имеют нормативный срок службы около 50-80 лет. С расчетом не ошиблись.
