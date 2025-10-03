Во Владивостоке обрушилось здание колледжа и МФЦ. Кадры с места

В ночь со 2 на 3 октября во Владивостоке обрушился фасад колледжа. Речь о здании Промышленного техникума энергетики и связи на улице Борисенко, 102. О ЧП написали наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU.
По словам очевидцев, ставших свидетелями обрушения, стена рухнула в районе 6 часов утра, когда внутри учреждения никого не было. Стена рухнула прямо на тротуар. К счастью, обошлось без пострадавших.
Примечательно, что в здании 1972 года постройки работает не только энерготехникум, но и МФЦ, автошкола, несколько салонов красоты и Центр опережающей профессиональной подготовки Приморья.
«По словам местных, летом в здании велись ремонтные работы, причин для беспокойства не было. Обстоятельства ЧП выясняются», — пишет телеграм-канал SHOT.
Краевая прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего крупный ущерб (часть 1 статьи 216 УК РФ). Вскоре правительство Приморского края сообщило, что учебный процесс уже организовали на других площадках.