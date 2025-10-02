Взрослые устроили перестрелку в школе Дагестана: есть раненые

Оружие было пневматическим Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Дагестане произошла стрельба в школе. Предварительно, несколько человек пострадали.

Всё произошло в школе № 1 в дагестанском селе Унцукуль, пишет SHOT. Сообщается, что участники перестрелки сначала поспорили в интернете, а потом пришли в школу и устроили драку.

Но затем всё начало набирать обороты. Один из них достал пневматику и выстрелил в оппонента. По данным СМИ, он уже приносил в школу пистолет.

Три человека получили ранения в результате перестрелки, рассказали местные власти. Как сообщает Baza, среди пострадавших есть взрослые. Дети остались невредимыми. Раненых доставили в больницу.

Однако по данным РИА Новости, стрельба произошла возле учебного заведения, а ученики тут не причем.

«Стрельба произошла возле школы в Унцукуле. Пострадали трое взрослых. К школе произошедшее не имеет отношения», — сказал заместитель главы Унцукульского района Магомед Газматов в беседе с РИА Новости.

Обновлено в 14:16 (мск).

В МВД сообщили, что перестрелка произошла на прилегающей к школе территории.