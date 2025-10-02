НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Семья из Красноярска загадочно пропала: они ушли в лес и не возвращаются уже несколько дней

Семья из Красноярска загадочно пропала: они ушли в лес и не возвращаются уже несколько дней

В поход супруги взяли пятилетнего ребенка

336
Семья планировала пойти к горе Буратинка

Семья планировала пойти к горе Буратинка

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Супружеская пара с пятилетней дочерью ушли в поход в Красноярском крае и пропали. С ними нет никакой связи с 28 сентября. 

Семья отправилась в поход к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин. 63-летний мужчина, 48-летняя женщина с пятилетним ребенком приехали на машине. Они оставили ее у дороги и отправились пешком к скале, но так и не вернулись обратно.

Ориентировка на пропавших

Ориентировка на пропавших

Источник:

ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края / Telegram

Сейчас поиски идут в районе Минской петли. Семью ищут два поисковых отряда, спасатели и полицейские, сообщила NGS24.RU представитель «Поиска пропавших детей имени Оксаны Василишиной». Хоть какие-то их следы пытаются обнаружить и с воздуха. К поискам семьи привлекли вертолет и беспилотники.

Как сообщают в отряде «ЛизаАлерт», поиск осложняется погодными условиями, рельефом и особенностями местности, а также отсутствием связи.

В регионе уже начало холодать. По данным Gismeteo, столбики термометра ночью в районе Кутурчина опустятся до -5 градусов. Днем пока ожидается плюсовая температура от +1 до +5. Неизвестно, насколько хорошо семья была подготовлена к походу и достаточно ли у них теплых вещей.

Если вам что-то известно о пропавших, звоните:

  • на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 (звонок бесплатный);

  • в «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василищиной: 8 950 99-66-066 (круглосуточно).

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
