«Довели мужика»: почему большинство встало на сторону убийцы, который зарезал начальницу в банке

Почему москвичи встали на сторону убийцы? Их терроризируют на работе? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, соцсети

Большинство читателей Городских медиа встало на сторону Константина Топорова, который зарезал свою начальницу Наталью Паскову в отделении банка. На удивление подавляющее большинство посчитало, что это руководство и коллеги довели подчиненного до такого поступка, и лишь немногие посочувствовали семье покойной. Журналисты MSK1. RU пообщались с психологами и выяснили, почему так происходит и о чем говорит такая реакция большого количества людей.

«Я не оправдываю его, но понимаю»

Напомним, трагедия произошла утром 30 сентября в московском банке. 40-летний сотрудник банка Константин Топоров пришел на работу с кухонным ножом и зарезал свою начальницу — 39-летнюю Наталью Паскову. Она скончалась на месте.

После задержания Константин заявил, что сотрудники и руководство травили его на работе. В то же время супруг покойной рассказал, что сам Топоров долгое время терроризировал и его жену, и коллег.

В этой противоречивой ситуации читатели подавляющим большинством встали на сторону убийцы. В комментариях под публикациями о Наталье и ее семье люди высказали свое мнение, не стесняясь в выражениях.

«Наверняка он это сделал первый раз в жизни и сделал это не просто так! Видимо, ему хорошо потрепали нервы, что человек за нож схватился».

«Там у них и штрафы, и слежка, и ограниченное время на общение с клиентом. Там очень тяжелая и стрессоустойчивая работа, за которую могут не заплатить из-за штрафов. Начальство тоже наверх попадает всякое, вот и отношение к сотрудникам».

«Есть надежда, что начальники/начальницы теперь будут более осмотрительно „фильтровать базар“? »

«Довели мужика сокращением или выгнали внаглую».

«Что делают руководители со своими подчиненными? Какое давление и бесправие испытывает человек от руководителей? Закон не регламентирует поведение руководителей. Только требования к исполнителям!»

«Если человека уволить за проступок и без унижения его достоинства, то вряд ли он побежит с тесаком на разборки. Это надо сильно и, вероятно, несправедливо обидеть своего подчиненного. Что сейчас сплошь и рядом».

«Меня возмущает, что пытаются всунуть отзывы о Наталье, каким прекрасным сотрудником она была, отзывы можно наклепать какие угодно, они никак не характеризуют человека, просто абсолютно никак. А вот то, что она довела человека до состояния бешенства, не красит ее как руководителя. Руководящие должности раздают налево и направо».

«Как бывший сотрудник могу сказать, что там бывают такие начальницы — истинные мегеры, что мне и самому хотелось сделать то же самое. Но как-то сдержался. Да и порядки там те еще. Издевательства, попытки заставлять делать 100 дел одновременно с огромной скоростью — в порядке вещей. Я не оправдываю его, но понимаю».

Все эти люди находятся в такой же жизненной ситуации?

Журналисты MSK1.RU пообщались с психологом, психиатром и психотерапевтом, чтобы выяснить причины такого восприятия у москвичей.

Врач-психиатр и психотерапевт Оксана Собина предположила, что большинство комментаторов — сами подчиненные, страдающие от своего руководства.

«Давайте подумаем, кто эти читатели? Скорее всего, эти люди находятся в позиции подчиненных, у них есть руководители, — сообщила Оксана Собина. — То есть, вероятно, они находятся примерно в такой же стрессовой ситуации на своей работе. Испытывают постоянное давление психологическое. У них жесткие условия труда, сплошной контроль, они устали, их это всё раздражает. В общем, людям тяжело, поэтому им понятно состояние убийцы. Это, конечно, не значит, что они в таком же состоянии находятся и пойдут сейчас всех убивать».

По мнению эксперта, чем выше психическое напряжение среди народа, тем больше в интернете таких комментариев.

«И по ним можно оценивать так называемую среднюю температуру по палате, то есть общее состояние большого количества людей, степень их эмоционального напряжения. Понятно, что это какая-то выборка, — добавила врач-психиатр. — Есть же люди, которые просто читают и не высказываются никогда в комментариях. По этим комментариям мы можем предположить, что большое количество людей работает в условиях сверхдавления, с высоким уровнем стресса. Видимо, условия труда становятся более сложными, люди с трудом справляются с работой, и психическое напряжение у них растет».

Почему они сочувствуют убийце? Потому что они примерно в такой же ситуации находятся. Когда человек здоров, счастлив, его всё устраивает, он не будет такие действия совершать. Для любого поведения всегда есть причины. Оксана Собина врач-психиатр, психотерапевт

Психолог, философ и писатель Анна Кирьянова считает, что комментарии — это не показатель, потому что их пишут далеко не все читатели.

«Согласитесь: люди спокойные, уравновешенные, потрясенные подобным преступлением, вряд ли будут писать комментарии, — отметила собеседница MSK1.RU. — Здоровая реакция — когда надо подождать и разобраться. Сразу включаются и занимаются, как раньше говорили, виктимблеймингом (обвинением жертвы. — Прим. ред.) люди определенного склада. Они выплескивают эмоции».

По мнению эксперта, такие комментарии писали люди, которых ситуация задела за живое, но они не до конца понимают ситуацию.

«Много было подобных преступлений, и в большинстве случаев их совершали психически больные люди. Подождем, конечно, результатов экспертизы, — рассказала Анна Кирьянова. — Но у нас в стране есть проблема, что нет нормального лечения для таких людей. И когда они еще никого не убили, но уже высказывают какие-то странные идеи, за них никто не берется. Подобного рода преступления, на мой взгляд, это социальная проблема».

На работе действительно люди часто подвергаются несправедливости. И это еще мягко сказано. И люди реагируют так, будто они тоже доведены до такой точки. Это очень тревожный сигнал. Анна Кирьянова психолог, философ и писатель

«Когда я была еще юной, была проблема дедовщины в армии. Старослужащие обижали молодых, терроризировали их, — добавила психолог и философ. — И пока журналисты не подняли эту проблему, это не прекратилось. А люди гибли, понимаете, совершались чудовищные преступления, вплоть до вооруженных побегов из армии и так далее. Однажды солдат расстрелял девять человек. Поэтому, конечно, об этом надо говорить».

Анна Кирьянова считает, что на тему травли в коллективах, не только рабочих, но и школьных, и вузовских, нужно обратить внимание властей. Потому что эмоции многих людей в этих социальных кругах могут выплеснуться схожим образом.

«Этим вопросом надо заниматься серьезно и менять законодательство как можно скорее. Вот был ли у них в офисе штатный психолог? Да даже если был, хотя я сомневаюсь, — вот итог его работы», — добавила эксперт.

Сразу же после случившегося Константин Топоров был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). 1 октября Чертановский суд Москвы отправил его в СИЗО. Подробнее обо всем, что происходило у банка в день трагедии, MSK1.RU рассказывал в онлайн-репортаже.