«Политеховского маньяка» отправили в тюрьму: он убил 11 девушек и более 20 лет оставался незамеченным

Маньяк получил максимально возможное наказание Источник: Ирина Господаренко

1 октября Железнодорожный суд Барнаула приговорил «политеховского маньяка» Виталия Манишина к 25 годам лишения свободы за убийство 11 человек. Об этом корреспондент NGS22.RU сообщила из заседания суда.

Манишин будет отбывать первые 7 лет в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима. 25 лишения свободы — максимальный срок, который мог получить серийный убийца из-за истечения срока давности.

Напомним, первое убийство Виталий Манишин совершил еще в 19 лет в начале 1990-х годов. В своем родном селе Зеленая Дубрава он лишил жизни 17-летнюю девушку, которая отказала ему в близости. Тогда преступление осталось нераскрытым, хотя полицейские приходили к Манишину.

От следующей волны преступлений содрогнулся уже Барнаул, когда летом 2000 года одна за другой пропали пять абитуриенток Алтайского государственного политехнического университета: Юлия Техтиекова, Лилиана Вознюк, Анжела Бурдасова, Ксения Киргизова и Ольга Шмакова.

Манишин знакомился с девушками, представляясь влиятельным человеком, который может помочь решить проблему с поступлением. Он заманивал жертв в свою машину, вывозил их из города, а потом насиловал, душил и избавлялся от тел. Всего же от его рук погибло 11 человек.

Маньяк оставался безнаказанным боле 20 лет. В 2000 годы ему снова повезло уйти от ответственности. Полицейские по подозрению в серии убийств задержали Александра Анисимова, который покончил жизнь самоубийством во время следственного эксперимента.

Вновь имя Виталия Манишина всплыло только весной 2023 года. В мае его задержали правоохранители и он признался в 11 убийствах.