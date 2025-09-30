НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 770мм 50%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Афиша концертов
Происшествия Подробности «Ты знаешь, чья я дочь?» Сын прокурора и дочь Цапка врезались в частный дом на Mercedes-Benz

«Ты знаешь, чья я дочь?» Сын прокурора и дочь Цапка врезались в частный дом на Mercedes-Benz

Молодые люди были в состоянии опьянения

147
Автомобиль влетел в комнату частного дома через окно | Источник: источник 161.RUАвтомобиль влетел в комнату частного дома через окно | Источник: источник 161.RU

Автомобиль влетел в комнату частного дома через окно

Источник:

источник 161.RU

Под Таганрогом дочь бывшего главаря банды Цапков Анастасия попала в ДТП и врезалась в частный дом на Mercedes-Benz стоимостью почти 20 миллионов рублей. По информации источника 161.RU в силовых структурах, вместе с ней в автомобиле находился 20-летний сын прокурора.

Авария повредила часть жилища | Источник: источник 161.RUАвария повредила часть жилища | Источник: источник 161.RU

Авария повредила часть жилища

Источник:

источник 161.RU

Автомобиль повредил две комнаты частного дома

Источник:

источник 161.RU

ЧП произошло 27 сентября в селе Николаевка под Таганрогом. За рулем дорогостоящего автомобиля премиум-класса находилась 25-летняя дочь криминального кущевского авторитета Цапка. К моменту приезда ДПС и машины скорой помощи молодые люди уже начали угрожать очевидцам.

«На место происшествия прибыли все спецслужбы. По предварительным данным, оба участника ДТП были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — рассказал собеседник издания. — Оба не в адеквате. Отказывались ехать на медосвидетельствование. Девушка вела себя крайне по-хамски: требовала у очевидцев удалять видео, угрожала посадить, кричала: „Ты знаешь, чья я дочь?“ Молодой человек тоже не молчал. Он угрожал сотрудникам ДПС и самому хозяину дома, предлагал замять дело на месте».

Анастасия Цапок и ее пассажир не пострадали | Источник: источник 161.RUАнастасия Цапок и ее пассажир не пострадали | Источник: источник 161.RU

Анастасия Цапок и ее пассажир не пострадали

Источник:

источник 161.RU

Автомобиль пробил стену частного дома. В этот момент хозяин жилища был в другой комнате и чудом не пострадал. По данным собеседника издания, девушка ехала на большой скорости и не справилась с управлением. Никто не пострадал.

«Половина автомобиля полностью вошла в окно дома. Разрушен частично фасад дома, повреждено окно. От удара автомобиля разрушены две комнаты жилого дома, — уточнил силовик. — Обоих удалось всё же отвезти на экспертизу и провести медосвидетельствование».

Анастасия Цапок за рулем элитного автомобиля уже три года | Источник: источник 161.RUАнастасия Цапок за рулем элитного автомобиля уже три года | Источник: источник 161.RU

Анастасия Цапок за рулем элитного автомобиля уже три года

Источник:

источник 161.RU

Как выяснилось, владелицей Mercedes-Benz является именно Анастасия Цапок. По словам собеседника издания, за нетрезвое вождение на нее заведено административное дело. Ей грозит лишение прав.

ПО ТЕМЕ
Сабина БондарьСабина Бондарь
Сабина Бондарь
Ведущий корреспондент 161.RU
Банда Цапка ДТП Таганрог
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление