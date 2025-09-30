«Ты знаешь, чья я дочь?» Сын прокурора и дочь Цапка врезались в частный дом на Mercedes-Benz

Автомобиль влетел в комнату частного дома через окно Источник: источник 161.RU

Под Таганрогом дочь бывшего главаря банды Цапков Анастасия попала в ДТП и врезалась в частный дом на Mercedes-Benz стоимостью почти 20 миллионов рублей. По информации источника 161.RU в силовых структурах, вместе с ней в автомобиле находился 20-летний сын прокурора.

Авария повредила часть жилища Источник: источник 161.RU

Автомобиль повредил две комнаты частного дома Источник: источник 161.RU

ЧП произошло 27 сентября в селе Николаевка под Таганрогом. За рулем дорогостоящего автомобиля премиум-класса находилась 25-летняя дочь криминального кущевского авторитета Цапка. К моменту приезда ДПС и машины скорой помощи молодые люди уже начали угрожать очевидцам.

«На место происшествия прибыли все спецслужбы. По предварительным данным, оба участника ДТП были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, — рассказал собеседник издания. — Оба не в адеквате. Отказывались ехать на медосвидетельствование. Девушка вела себя крайне по-хамски: требовала у очевидцев удалять видео, угрожала посадить, кричала: „Ты знаешь, чья я дочь?“ Молодой человек тоже не молчал. Он угрожал сотрудникам ДПС и самому хозяину дома, предлагал замять дело на месте».

Анастасия Цапок и ее пассажир не пострадали Источник: источник 161.RU

Автомобиль пробил стену частного дома. В этот момент хозяин жилища был в другой комнате и чудом не пострадал. По данным собеседника издания, девушка ехала на большой скорости и не справилась с управлением. Никто не пострадал.

«Половина автомобиля полностью вошла в окно дома. Разрушен частично фасад дома, повреждено окно. От удара автомобиля разрушены две комнаты жилого дома, — уточнил силовик. — Обоих удалось всё же отвезти на экспертизу и провести медосвидетельствование».

Анастасия Цапок за рулем элитного автомобиля уже три года Источник: источник 161.RU