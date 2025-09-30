НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 771мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 82,87
EUR 97,14
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Разбор матча «Локомотив» — «Динамо-Минск»
Ярославский бренд покорил Россию
Ретроспектива Переславля Залесского
Закроют три трамвайных маршрута
Прервется телевещание. Когда
Скончалась пострадавшая в пожаре
Новый ТЦ
Афиша концертов
Происшествия В Индонезии рухнула школа: дети оказались под завалами — кадры

В Индонезии рухнула школа: дети оказались под завалами — кадры

Трагедия случилась во время молитвы

74
Еще семь учеников пытаются вытащить из-под завалов | Источник: AP Photo Еще семь учеников пытаются вытащить из-под завалов | Источник: AP Photo

Еще семь учеников пытаются вытащить из-под завалов

Источник:

AP Photo

Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо. По предварительным данным, погиб один ребенок, 98 пострадали, а еще семь детей находятся под завалами.

«Общее число жертв остается неизвестным. По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми, один погиб», — пишет портал Detik.

Трагедия случилась во второй половине в понедельник. Известно, что в здании проводили ремонт бетонной крыши, которая рухнула на детей прямо во время молитвы.

По информации портала Detik, семь учеников находятся под завалами школы-интерната, их пытаются эвакуировать.

Совместные поисково-спасательные группы ведут поиски пострадавших под завалами молельного зала в исламской школе-интернате | Источник: AP Photo Совместные поисково-спасательные группы ведут поиски пострадавших под завалами молельного зала в исламской школе-интернате | Источник: AP Photo
Источник: AP Photo Источник: AP Photo
Источник: Antara Foto/Умарул ФарукИсточник: Antara Foto/Умарул Фарук

Спасатели, полицейские и военные, работали всю ночь. Пока удалось вытащить восьмерых ослабленных и раненых выживших спустя более восьми часов после обрушения здания. Помимо этого, было обнаружено ещё несколько тел, что указывает на то, что число погибших может возрасти.

Смотритель исламской школы-интерната Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал всех к терпению. По его словам, он пока не решил, будет ли деятельность исламской школы-интерната Аль-Хозини временно приостановлена из-за трагедии.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Индонезия Школа Крушение Происшествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление