В Индонезии рухнула школа: дети оказались под завалами — кадры

Исламская школа-интернат Аль-Хозини обрушилась в Индонезии в городе Сидоарджо. По предварительным данным, погиб один ребенок, 98 пострадали, а еще семь детей находятся под завалами.

«Общее число жертв остается неизвестным. По предварительным данным поисково-спасательной службы Сурабаи (SAR), 98 человек были найдены живыми, один погиб», — пишет портал Detik.

Трагедия случилась во второй половине в понедельник. Известно, что в здании проводили ремонт бетонной крыши, которая рухнула на детей прямо во время молитвы.

По информации портала Detik, семь учеников находятся под завалами школы-интерната, их пытаются эвакуировать.

Спасатели, полицейские и военные, работали всю ночь. Пока удалось вытащить восьмерых ослабленных и раненых выживших спустя более восьми часов после обрушения здания. Помимо этого, было обнаружено ещё несколько тел, что указывает на то, что число погибших может возрасти.